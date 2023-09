Daspo urbano già dai 14 anni: cos'è e cosa cambia col decreto Caivano

Il decreto contro la delinquenza minorile approvato giovedì sera in consiglio di ministri estende l'applicabilità del cosiddetto "daspo urbano" (ovvero il divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, "sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale" e poi comunicato al procuratore. Finora il daspo era riservato solo agli adulti. Il decreto ora lo introduce anche per chi ha più di 14 anni. Il daspo scatterà anche con la "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio". In sostanza chi verrà trovato con una certa quantità di droga non potrà più accedere o avvicinarsi a locali pubblici, scuole e università. Un'altra novità è che il divieto di accesso ai locali potrà "essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, "anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale".

"Il provvedimento interviene sul famoso daspo per i reati di stupefacenti" ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi in conferenza stampa. "Vengono ampliati i luoghi presso i quali si può prevedere questo divieto precisando che possono essere scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, proprio perché c'è il tema della commissione di questi reati in prossimità di aree scolastiche e universitarie". Viene inoltre "ampliata la platea dei reati presupposto per l'applicazione di questo provvedimento", ha aggiunto il ministro, "includendo anche il caso della semplice detenzione di droga" e la possibilità di estendere questo divieto "a tutta la provincia se sussistono ragioni di particolare pericolosità del soggetto".

