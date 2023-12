Davigo da Fedez: "Dispiace che gli imputati si suicidino, perdi una fonte". È polemica

Gli imputati che muoiono suicidi? "Ma certo che dispiace. Prima di tutto, se uno decide di suicidarsi lo perdi come fonte di informazione". Lo ha detto il magistrato Piercamillo Davigo ospite di Muschio Selvaggio, il podcast condotto a Fedez e Davide Marra. Parole che inevitabilmente stanno facendo discutere quelle pronunciate dall'ex pm di Mani Pulite nel corso della trasmissione dedicata a Tangentopoli.

Cosa ha detto Davigo a Muschio Selvaggio

"Purtroppo, per quanto sia crudo quel che sto dicendo, in questo mestiere capita che gli imputati si suicidino" ha detto Davigo rispondendo a una domanda di Fedez su come umanamente abbia vissuto i suicidi degli indagati per Mani Pulite.

"La mortalità nelle carceri per suicidio è più alta che fuori" ha spiegato Davigo. "La percentuale di suicidati rispetto al numero di indagati era più bassa, rispetto al numero di suicidi nelle carceri e rispetto al numero di detenuti. Lo so che è una cosa spiacevole quella che sto per dire, ma è la verità. Bisogna avere chiare le cose: le conseguenze dei delitti ricadono su quelli che li commettono, non su coloro che li scoprono e li reprimono. Perché altrimenti il ragionamento porterebbe a dire: allora non fate le indagini". Fin qui nulla di strano. Se non che, ricordando il caso di Raul Gardini, Fedez ha chiesto a Davigo se i casi di suicidio tra gli indagati gli provocassero dispiacere. "Ma certo che dispiace" è stata la risposta. "Prima di tutto, se uno decide di suicidarsi lo perdi come fonte di informazione".

Le reazioni

Le polemiche non sono tardate ad arrivare. "Sono affermazioni e posizioni che lasciano davvero stupefatti" dice il presidente dell'Unione delle Camere penali, Francesco Petrelli. "Non basta certo contrastare i fenomeni criminosi più gravi. La dignità, l'integrità, la vita delle persone sono un bene che deve evidentemente prevalere su qualsiasi altra necessità di accertamento, altrimenti si ha un'idea barbara del processo e del ruolo della magistratura". Secondo Pierantonio Zanettin, senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, "le parole di Piercamillo Davigo sono agghiaccianti e inumane. Il suo concetto di giustizia è lontano anni luce non solo dal nostro ma anche dalla Costituzione. È una vergogna" ha chiosato il senatore.

E ancora. Per Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, le parole di Davigo denotano "una mancanza assoluta di rispetto della dignità della persona umana e del dolore delle famiglie che hanno patito quelle perdite, a prescindere dalle responsabilità di ordine penale. Non si può esercitare il ruolo di magistrato se non si antepone ad ogni ragionamento il fatto che stai giudicando un tuo simile".