Dazn e i nuovi costi degli abbonamenti per il calcio e lo sport in tv

A poche settimane dall'inizio della stagione sportiva 2023-2024, si sono rafforzati gli investimenti tecnologici di Dazn sull'infrastruttura, mentre le modalità di sottoscrizione e visione del servizio si differenziano ulteriormente. Dopo l'introduzione, nel mese di gennaio, del pagamento in 12 rate mensili di pari importo, informa la stessa Dazn, viene infatti lanciato il pass annuale con pagamento in un'unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) che permette un risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile. E si ampliano, grazie all'accordo siglato con la piattaforma satellitare Tivùsat, le modalità di visione degli eventi sportivi in live streaming.

Andiamo al sodo: ecco le nuove offerte messe a disposizione da Dazn, con i relativi costi. In sostanza, Dazn lancia tre diversi pacchetti per i suoi clienti: Start, Standard e Plus, ognuno con diverse possibilità di abbonamento, diversi eventi sportivi fruibili e un numero di dispositivi registrati all'app Dazn progressivamente maggiore. Vediamoli nel dettaglio.

Il piano Start di Dazn

Sottoscrivendo il nuovo piano annuale Start con pagamento in un'unica soluzione a 89,99 euro (pari a circa 7 euro al mese), gli abbonati - sottolinea una nota di Dazn - potranno risparmiare il 46% (pari a circa 77 euro) rispetto al piano mensile che è disponibile a 13,99 euro al mese. Chi fosse, invece, interessato a mantenere la sottoscrizione a un prezzo in linea con quello passato, potrà optare per il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99 euro (che daranno un risparmio di 48 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. L'abbonamento Start permette di registrare fino a 4 dispositivi all'app e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Con il pacchetto Start i tifosi possono seguire tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e quello europeo con Eurolega ed Eurocup, l'Nfl, il meglio del fighting internazionale con la grande boxe e l'Ufc, il calcio femminile con la Uefa women's Champions League e altro ancora.

Cosa prevede il piano Standard di Dazn

Col nuovo piano annuale previsto per Standard, invece, con pagamento in un'unica soluzione a 299 euro (pari a circa 25 euro al mese), gli abbonati risparmieranno il 39% (pari a oltre 190 euro) rispetto al piano mensile che è disponibile a 40,99 euro al mese. In aggiunta, sostanzialmente in linea con la scorsa stagione, il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99 euro (e risparmi per 120 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. Rispetto al piano Start, il piano Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi all'app Dazn e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Con il piano Standard si possono seguire il calcio italiano dalla Serie A (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva), tutta la Serie B, la Liga spagnola in esclusiva, l'Europa League e il meglio della Conference League, le competizioni femminili con la Women’s Champions League e altre coppe internazionali come la FA Cup e la Carabao Cup. Inoltre, le migliori competizioni di basket italiano ed europeo, gli eventi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis con i tornei dell'Australian Open e Roland Garros e il ciclismo dal Giro d'Italia alla Vuelta, la Champions League donne, i canali tematici di Juventus, Inter e Milan, gli incontri della Ufc e boxe, i programmi di approfondimento "Tutti bravi dal divano", "Sunday night square" e "SuperTele", contenuti originali Dazn e molto altro.

I costi del piano Plus di Dazn

E veniamo al pacchetto più "ricco" di Dazn: il Plus. Con il nuovo piano annuale con pagamento in un'unica soluzione a 449 euro (circa 37 euro al mese), gli abbonati risparmieranno il 40% (pari a oltre 220 euro), rispetto al piano mensile che è disponibile a 55,99 euro al mese. In alternativa, gli abbonati potranno sottoscrivere il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 45,99 euro (per un risparmio 120 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi. Con l'abbonamento Plus si possono registrare fino a sette dispositivi all'app Dazn e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet.

E i contenuti? Con il pacchetto Plus i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta la Liga EA Sports, la Uefa Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la Uefa Women's Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L'offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai e quello europeo con Eurolega ed Eurocup, l'Nfl, la grande boxe, l'Ufc e il meglio del fighting internazionale. Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l'atletica, i programmi di approfondimento "Tutti bravi dal divano", "Sunday night square" e "SuperTele".

L'accordo tra Dazn e Tivùsat

Dopo il digitale terrestre, poi, lo sport di Dazn si consolida anche sul satellite attraverso la piattaforma gratuita, oltre a quella pay. Dazn Italia ha ufficializzato una partnership distributiva con Tivù srl per portare il servizio di live streaming sportivo anche sulla piattaforma satellitare gratuita italiana Tivùsat, presente in maniera capillare sul territorio. Questo nuovo accordo, informa Dazn, permetterà agli utenti di Tivùsat, abbonati a Dazn, di accedere alla selezione di contenuti live e on-demand di Dazn, con un semplice click, e seguire gli eventi sportivi in aree ancora più capillari del territorio italiano, come anche nelle seconde case.

Dazn, infine, informa di aver potenziato l'infrastruttura di trasmissione proprietaria Dazn Edge per stabilizzare la trasmissione sul territorio italiano. Se da una parte la capacità complessiva di Dazn Edge verrà incrementata per aumentare il traffico che passerà sulle "cache" proprietarie di Dazn, dall'altra si interverrà in termini di capillarità, potenziando la copertura in Sardegna e l'interconnessione nei principali Internet Exchange italiani per un ulteriore miglioramento della connessione anche con i piccoli operatori regionali di telecomunicazione.

