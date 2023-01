Dazn non funziona, il ministro Urso convoca la società: "Chiarezza sui disservizi"

Ancora problemi per Dazn. Continuano i disservizi nella piattaforma di streaming che trasmette, tra le altre cose, le gare della serie A. Anche nell'ultimo turno di campionato, per una decina di minuti lo streaming si è interrotto per diversi utenti proprio durante la partita più importante della giornata, Inter-Napoli. Ora, arriva la risposta dal Ministero: "A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al Ministero delle Imprese e del made in Italy i vertici della società Dazn, alla presenza anche del ministro dello Sport, Andrea Abodi e dei vertici della Serie A. Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti". Ad affermarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

I disservizi di Dazn

"Ci risiamo, passano i mesi ma ci troviamo ancora a segnalare disservizi da parte di Dazn. Soprattutto durante il big match serale tra Inter e Napoli c'è chi non è riuscito a vedere la partita, ha dovuto attendere decine di minuti prima che lo streaming tornasse in funzione. Problemi analoghi si sono verificati per altre gare. La situazione non è più tollerabile". Lo dichiara in una nota Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell'associazione consumatori Codici.

"Si fissano paletti per garantire una qualità del servizio soddisfacente, si annunciano miglioramenti sul piano tecnico ed anche dell'assistenza ai clienti, ma poi la realtà - continua Giacomelli - è sempre la stessa e ha anche il sapore della beffa. Proprio ora che Dazn annuncia i nuovi prezzi per gli abbonati, all'insegna degli aumenti, la Serie A riparte dopo la sosta per i Mondiali proponendo sulla piattaforma il solito copione di disservizi, improvvise interruzioni nelle trasmissioni, utenti che protestano. Ci auguriamo che l'Autorità intervenga con forza per mettere fine a tutto questo. Dal canto nostro andremo avanti con l'azione di tutela dei consumatori, raccogliendo le segnalazioni e fornendo tutta l'assistenza necessaria per tutelare i loro diritti", conclude Giacomelli.