Arriva il ddl beneficenza: previste sanzioni fino a 50mila euro

Ci sarà l'obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, oltre all'importo o la quota destinati a quel fine. E ci saranno sanzioni da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospensione dell'attività per un anno in caso di violazioni reiterate. Lo prevede la bozza del disegno di legge sulla destinazione a scopo benefico di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, atteso domani, mercoledì 24 gennaio, sul tavolo della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri di giovedì. Secondo quanto si legge nella bozza, l'autorità competente a irrorare le sanzioni sarà l'Antitrust.

Si prevede inoltre l'obbligo, prima della messa in commercio dei prodotti, di indicare all'Autorità quelle informazioni obbligatorie, nonché il termine entro cui sarà versato l'importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi da quella scadenza il produttore dovrà comunicare all'Autorità il versamento. "Nei casi di minore gravità - si prevede nella bozza - la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno"

Un testo che interviene dopo il "Pandorogate" che vede coinvolta l'influencer Chiara Ferragni. E che fissa paletti e sanzioni per regolare tutto il settore.