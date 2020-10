De Luca e la tac di un malato Covid di 37 anni

"Questa è la tac polmonare di un paziente di 37 anni malato di Covid. Senza la terapia intensiva morirebbe". Nella consueta diretta Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca ha espresso tutte le sue preoccupazioni per l'emergenza Covid-19 che ha raggiunto picchi mai visti in Campania. Il governatore ha annunciato misure imminenti e drastiche per tentare di contenere l'epidemia e dare un po' di respiro agli ospedali saturi a causa dei ricoveri dei pazienti positivi.

La tac di un malato mostrata da De Luca: "Ha 37 anni..."

E ha mostrato le immagini dell'esame clinico eseguito sui polmoni di un giovane paziente colpito da coronavirus e ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli (la diretta qui sotto: dal minuto 13). Poi, furioso per gli assembramenti nelle ore della movida, De Luca ha rimproverato i cittadini campani mostrando i video di una festa in spiaggia a Bagnoli (Napoli). "Siamo all'irresponsabilità. Sono queste le situazioni che hanno portato a una diffusione enorme del contagio", ha concluso il governatore che ha annunciato per la sua regione la chiusura totale delle attività.

La Campania verso il lockdown totale

Lockdown totale in Campania. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha chiesto al governo nazionale la chiusura di tutte le attività produttive. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale", scrive De Luca in una nota. Per il governatore serve dunque un "lockdown totale". "I dati attuali sul contagio - sostiene De Luca - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E' indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso - conclude - la CAMPANIA si muoverà in questa direzione a brevissimo".