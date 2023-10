De Luca, nuovo show: "Chi si fa i tatuaggi è un imbecille"

Nuovo intervento teatrale di Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania, parlando a Salerno davanti agli studenti del liceo Torquato Tasso, con lo stesso tono da "buon padre di famiglia" con cui, durante l’emergenza Coronavirus, prometteva di mandare Carabinieri armati di lanciafiamme alle feste di laurea, ha voluto dire la sua su un argomento che deve stargli particolarmente a cuore: i tatuaggi.

La frecciata alla segretaria PD

"Partiamo dall’arcromia e dall’estetica - ha esordito lanciando una piccola frecciata alla segretaria del suo partito, Ely Schlein -. Stavo guardando le ragazze in prima fila e voglio fare un apprezzamento; non ho visto nessuna tatuata. Ecco, vi dico una cosa che è controtendenza: a me i tatuaggi fanno schifo, vabbè!?".

"Mantenetevi sobrie e sobri"

De Luca ha poi motivato il suo fastidio per i disegni prodotti con la tecnica della dermopigmentazione: "So che ovviamente vanno di moda, ma io quando vedo una ragazza tatuata ho una sensazione di sporco, di sgradevole. Allora vi prego, mantenetevi sobrie e sobri. Ci sono alcuni influencer che hanno tatuaggi che arrivano fino al padiglione delle orecchie: fanno schifo due volte, non una volta sola (chiaro il riferimento a Fedez…). Ma che cos’è questa cosa?".

E ancora: "poi quando diventate più grandi vi viene voglia di ripulirvi. Ci sono molti che si sono tatuati da giovani ma poi alla fine si sono stancati e hanno verificato che l’immagine che si portavano appresso non era molto gradevole: hanno cercato di togliersi i tatuaggi ma è una grande sofferenza. Quindi mantenetevi sobri, eleganti, belle, fresche, pulite. Chi si tatua è un imbecillem punto".

Chissà come l’avrà presa Davide Ferrari, giovane artista napoletano, che si fece tatuare sul braccio proprio un’immagine del Presidente campano, motivando con un post pubblicato sul suo profilo Instagram l’insolita scelta: “Ho deciso di farmi tatuare la persona che stimo di più al mondo,Vincenzo De Luca, un uomo che ha il coraggio di dire sempre ciò che pensa, senza peli sulla lingua, un esempio da seguire. De Luca non è una semplice persona, è uno stile di vita. Con immensa ammirazione. Probabilmente ho fatto una pazzia ma poco mi interessa, i’m in love”.

