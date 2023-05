Sono stati stanziati due miliardi di euro di interventi per i danni dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna tra il 16 e il 17 maggio 2023. Subito verranno erogati 700 euro per le imprese colpite. Torna la DAD per chi non potrà andare a scuola ed è stato attivato un fondo da 23 milioni per coprire i danni a scuole e università. Sono stati sospesi i pagamenti di bollette e tasse a tutta la popolazione, mentre sarà erogato un bonus da tre mila euro ai lavoratori autonomi. Infine, sarà prevista la cassa integrazione in deroga per i dipendenti fino a 90 giorni.