Meno vincoli sulle aree verdi: perché tagliare gli alberi sarà più facile

Era aprile quando la premier Giorgia Meloni intervenendo all'inaugurazione del Salone del Mobile, a Rho Fiera diceva: "Puntiamo a una filiera legno- arredo 100% made in Italy" e parlava di una cornice legislativa "che renda il settore arredo indipendente, coniugando sostenibilità ambientale ed economica". A distanza di cinque mesi, quell'annuncio diventa un emendamento al decreto Asset che modifica il Codice del paesaggio e amplia le aree pur definite di "notevole interesse pubblico" dove gli alberi potranno essere tagliati senza più l'autorizzazione paesaggistica della Sovrintendenza. Una mossa che ha fatto insorgere i Verdi, ma che da Fdi viene difesa e inquadrata come una "semplificazione normativa" che nulla toglie alla tutela del verde. Vediamo di cosa si tratta.

Il decreto Asset è stato approvato in prima lettura giovedì 28 settembre dal Senato (era stata posta la fiducia, ndr) ed è passato all'esame della Camera. Dentro ci sono norme su temi molto diversi tra loro: dalla tassa sugli extraprofitti delle banche alle misure per contenere i prezzi dei voli low cost, passando per regole sulla caccia e al granchio blu.

A fare insorgere i Verdi sono state le novità introdotte per favorire le imprese del legno. In particolare l'emendamento presentato dal senatore e presidente della IX commissione Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. L'emendamento modifica l'articolo 149 Codice dei beni culturali e del paesaggio ampliando le aree dove gli interventi di taglio delle colture non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Sovrintendenza. La deroga all'autorizzazione supplementare riguarda ora anche le "aree di notevole interesse pubblico". Sempre secondo il codice paesaggistico si tratta di "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini e i parchi non tutelati; bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Crescono quindi le aree dove si potrà intervenire senza autorizzazione "purché gli interventi selvicolturali siano coerenti con tutte le normative vigenti e fatte salve eventuali previsioni dei piani paesaggistici vigenti".

Il coportavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, parla di un "golpe contro la natura". "L'emendamento - spiega - prevede di tagliare alberi senza autorizzazione, nei boschi, nei parchi, nei giardini e non risparmiando nemmeno gli alberi monumentali. Ricorreremo in Europa. Si sottopone un bene tutelato per motivi paesaggistici ad altri interessi, economici in questo caso. Ciò in contrasto con la Costituzione e con numerose sentenze della Corte".

Pronta la replica di De Carlo che parla di "sentenze infondate". Secondo l'esponente di Fdi "È infatti profondamente errato dire che si potranno tagliare alberi senza autorizzazione: quello che abbiamo fatto, e che abbiamo scritto nel testo di legge, è stato introdurre la deroga all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi boschivi ordinari. Resta fermo e chiaro quindi, come scritto d'altra parte nella norma, che si tratta di interventi previsti e autorizzati dalle normative vigenti e che devono essere conformi ai piani paesaggistici. Dipingere un falso scenario in cui tutti gli alberi d'Italia vengono rasi al suolo è completamente errato: quella che abbiamo voluto eliminare è l'eccesso di burocrazia, garantendo al tempo stesso la tutela dell'ambiente e dei boschi. Le tutele restano, ma si accelerano i tempi degli interventi, interventi che sono spesso fondamentali per la cura degli ecosistemi boschivi".

L'approvazione della norma trova anche il sostegno dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, del Conaf (Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) e della Società italiana di selvicoltura ed ecologia forestale. "Tagliare il bosco - dicono dall'Uncem - sarà più facile per tutte le imprese che da tempo chiedevano semplificazioni efficaci. Si supera il problema del 'doppio vincolo' paesaggistico, che negli ultimi anni ha creato numerosi aggravi burocratici alla gestione forestale".

"La tutela del bosco, tutte le sue funzioni, si sviluppa tramite i piani forestali e i piani di interesse territoriale. Gli inutili appesantimenti burocratici non servono alla conservazione del bosco con solide basi scientifiche: è giusto valorizzare il ruolo e la funzione dei professionisti", dicono dal Conaf. "I boschi italiani attualmente ricoprono una superficie di oltre 11 milioni di ettari: un terzo della superficie italiana è ricoperta da foreste, dato in continua espansione dal secondo dopoguerra - spiega il Consiglio in una nota -. Come professionisti forestali siamo i primi a desiderare la tutela del bosco, a rispettare i vincoli paesaggistici".

"Con l'approvazione del decreto è stato riconosciuto il valore unitario dell'autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico e forestale per i boschi non soggetti a vincoli paesaggistici per decreto. Oltre ai boschi, quindi, ne beneficerà la filiera nazionale del legno, l'economia delle aree interne e, riducendo le importazioni, aiuteremo il nostro Pianeta", afferma Renato Ferretti, vicepresidente Conaf.

