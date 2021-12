Super green pass dal 10 gennaio e prezzi calmierati per le Ffp2: le novità del decreto Covid

Super green pass obbligatorio per diverse attività dal 10 gennaio ma non solo, anche novità per quarantena e isolamento, oltre ai prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. Sono queste le principali novità contenute nella bozza decreto Covid: eccole nel dettaglio.

Le attività per cui serve il super green pass

La più grande novità contenuta nella bozza del decreto Covid prevede l'obbligo di super green pass per diverse attività:"Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai seguenti servizi e attività: alberghi e altre strutture recettive; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose".

"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:''. "Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

servizi di ristorazione all'aperto;

piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto centri benessere per le attività all'aperto;

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Prezzi calmierati per le mascherine Ffp2

La bozza del decreto prevede anche i prezzi calmierati per le mascherine Ffp2: "Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Governo monitora, attraverso relazioni del Commissario, l'andamento dei prezzi delle mascherine FFP2".

Quarantena e autosorveglianza terminano con il tampone

La versione provvisoria del decreto risponde anche ad uno dei temi più dibattuti negli ultimi giorni, la quarantena:"La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19".

"Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto". "La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Infine per quanto riguarda le sanzioni, la bozza del dl Covid fa riferimento al dl del 25 marzo 2020 in cui le violazioni vengono punite con "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000".