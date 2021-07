In arrivo il nuovo decreto Covid: dopo il Cdm la conferenza stampa di Draghi

Attesa per il nuovo decreto Covid. Alle 15 la cabina di regia con il premier Mario Draghi, da cui, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe arrivata la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre e la decisione sul green pass, sembra obbligatorio dal 5 agosto.

Green pass, colori, stato d'emergenza e nuove regole

Il green pass, secondo quanto filtra dalla cabina di regia, dovrà essere esibito solo al tavolo per bar e ristoranti, se la consumazione avverrà all'interno del locale: quindi non all'aperto né al bancone. Entrando in vigore all'inizio di agosto, gli operatori avranno così il tempo di adeguarsi alle nuove misure anti-Covid. Green pass obbligatorio anche per accedere alle palestre per fare sport al chiuso, come pure per andare a musei, cinema, teatri. L'uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici (bus e metro) non dovrebbe essere nel dl anti-Covid che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio, "ma dovrà essere affrontato a stretto giro", secondo l'Adnkronos, in merito ai temi affrontate in cabina di regia. Nel dl non ci sarà nemmeno l'obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

Quanto ai nuovi parametri per i passaggi di colore legati al rischio Covid, la cabina di regia ha stabilito, secondo le fonti, nel 10% l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% delle ospedalizzazioni per decretare il passaggio dalla zona bianca a gialla.

La conferenza stampa di Mario Draghi

Alle 16 l’incontro tra le Regioni e il governo, con il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini in rappresentanza dell’esecutivo. Dopo il Consiglio dei ministri la conferenza stampa del premier Draghi. Interverranno, a quanto rende noto Palazzo Chigi, anche i ministri Roberto Speranza e Marta Cartabia.

Per i cronisti che prenderanno parte all'appuntamento - solo 25 per via del Covid - l'ingresso nella sala Polifunzionale non sarà possibile mostrando il green pass ma solo mostrando l'esito negativo di un tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 24 ore precedenti. Una decisione che ha fatto storcere il naso, in queste ore, a molti cronisti alle prese con l'accredito per la conferenza stampa.