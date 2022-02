Decreto Covid su Green pass e scuola: la conferenza stampa in diretta

Green pass illimitato per chi ha fatto la terza dose e per i guariti con una o due dose, regole per la scuola e per l'ingresso degli stranieri in Italia. È composto da sei articoli la bozza del nuovo decreto Covid approvato dal Consiglio dei ministri che interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuerà a durare 6 mesi), e riscrive le regole per quarantene e Dad a scuola. Cambiano anche le norme per gli stranieri e per la zona rossa. Le nuove regole scatteranno dal giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Covid: le nuove regole per la scuola

Come previsto nella bozza del decreto legge, per il rientro a scuola dopo la quarantena basterà il tampone fai da te: "In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione". Se ci sono casi di positivi Covid in classe, scatta l'obbligo di Ffp2 per docenti e alunni, fatta eccezione per i piccoli di nidi e materne (0-6 anni), per i quali l'uso della mascherina non è previsto dalla legge. Nella bozza del decreto è infatti scritto che, prima che si arrivi alla soglia di casi massimi che fa scattare la Dad, "l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti".

Scuola, la quarantena scende a 5 giorni

Scuola, la quarantena scende a 5 giorni

Scende a 5 giorni la quarantena per la scuola.

Il green pass per gli stranieri

"Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione" contro il Covid "con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario" o "dall`avvenuta guarigione da Covid-19, è consentito l`accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l`obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo" avente "validità di quarantotto ore dall`esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare".

Il test antigenico "non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l`accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall`esecuzione se rapido o di settantadue ore se molecolare".

