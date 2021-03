Il decreto covid di Draghi con le nuove misure dal 7 aprile

Confermato il sistema a colori per le regioni, dubbi sulle riaperture. L'ipotesi dei weekend in zona rossa e arancione in tutta Italia e la proroga dello stato di emergenza. La conferenza stampa del presidente del Consiglio dopo la cabina di regia con i ministri per illustrare le norme anti contagio per il dopo Pasqua

Il governo illustra oggi le nuove misure anti covid che entreranno in vigore con un decreto legge dopo Pasqua, da mercoledì 7 aprile. La cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri sul prossimo provvedimento anti contagio è stata anticipata alle 12 e il premier parla in una conferenza stampa alle 14 presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio. Il decreto legge con le nuove misure arriverà in Consiglio dei ministri nei primi giorni della prossima settimana, probabilmente già martedì 30 marzo.

Il decreto covid con le nuove misure dal 7 aprile: parla Draghi

La strategia del governo per affrontare la terza ondata nelle prossime settimane vede confrontarsi linee molto diverse all'interno dell'esecutivo di Draghi. La maggioranza è spaccata tra rigoristi e aperturisti, ma il decreto legge di Draghi è condizionato anche dai numeri dell'emergenza, ancora oggi drammatici. Ieri il bollettino della Protezione civile ha registrato quasi 24mila nuovi casi e altri 460 morti, ma l'Rt nazionale è in calo: in questa settimana è a 1.08, mentre la scorsa era a 1.16. Numeri ancora molto alti che condizionano le ipotesi di riaperture dopo Pasqua, alla scadenza del provvedimento ora in vigore, il 6 aprile. In ballo ci sono il ritorno a scuola - che il premier e alcuni ministri vorrebbero anche in zona rossa -, il ripristino del sistema originario dei colori (compreso il giallo sospeso in questo periodo) e le decisioni sugli spostamenti tra regioni e sulle attività produttive.

L'ipotesi dei ristoranti e bar aperti fino alle 16 nelle regioni in zona gialla rafforzata

Una delle ipotesi sul tavolo è quella di ripristinare il sistema a quattro fasce, ma con una zona gialla rafforzata con bar e ristoranti aperti ma solo a pranzo e fino alle 16, per concedere un po' di fiato alle categorie più penalizzate dall'inizio della pandemia ma evitando possibili assembramenti all'ora dell'aperitivo. Nei fine settimana, in base a questa ipotesi, le regioni in giallo rafforzato si tingerebbero comunque di arancione.

Barbieri e parrucchieri aperti anche in zona rossa?

La riapertura potrebbe essere invece consentita in zona rossa a barbieri e parrucchieri, proprio come accadeva prima dell'ultimo decreto. L'allentamento, però, anche qui potrebbe non riguardare il sabato e la domenica. Potrebbe essere ripristinato per un altro mese il meccanismo già utilizzato durante le vacanze natalizie che riportava tutta Italia in arancione e rosso nel fine settimana. Le restrizioni prevederebbero poi misure più severe per sabato 1 e domenica 2 maggio.

La proroga dello stato di emergenza

Si discute anche la durata della proroga dello stato di emergenza che al momento scade il 30 aprile. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è convinto che debba essere decretato fino a luglio. In questo modo il governo potrebbe intervenire con provvedimenti urgenti rispetto alle carenze e ai ritardi della campagna vaccinale.