Dengue, caso sospetto nel Varesotto. L'allarme degli esperti: "Tombini sono ricettacolo"

L'emergenza Dengue in Sud America, con oltre 2 milioni di casi solo in Brasile, bussa alle porte dell'Europa e dell'Italia. Sono già tre le circolari del ministero della Salute che puntano ad alzare l'allarme sulla Dengue negli aeroporti, porti e anche nella medicina del territorio.

Un sospetto caso si è registrato

a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte dell'Ats Insubria per un residente e ha immediatamente avviato una disinfestazione contro le zanzare nella zona interessata. I trattamenti sono stati eseguiti a partire da venerdì sera, tra le 22 e mezzanotte/l'una, e continueranno fino a domenica 24 marzo inclusa. L'amministrazione ha invitato i cittadini, durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse e a non lasciare all'aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Inoltre, raccomanda di non raccogliere e mangiare frutta e verdura dell'orto o del giardino per i 30 giorni successivi all'intervento. Dopo la segnalazione dell'Ats Insubria, il Comune di Busto Arsizio si è attivato per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue.