Dengue, c'è un piano anti-zanzare per evitare focolai: la circolare del ministero

Dengue: un problema da affrontare con mosse mirate, subito, per non ritrovarsi in emergenza più avanti. Potenziare la sorveglianza, implementare le bonifiche e formare il personale sanitario, fornendo indicazioni anche ai cittadini. A fronte dell'aumento globale dei casi di dengue, al momento particolarmente a carico delle Americhe, dal ministero della Salute arriva una nuova circolare, firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia, in cui si invitano le Regioni a predisporre tutte le misure previste dal piano nazionale di prevenzione (Pna).

Cosa bisogna fare secondo la nuova circolare

In particolare si raccomanda di potenziare la sorveglianza dei casi umani di dengue su tutto il territorio nazionale, soprattutto in termini di tempestività, sensibilizzando gli operatori sanitari, tra cui pediatri di libera scelta e medici di medicina generale, per permettere la rapida identificazione dei casi; di implementare tutte le azioni di bonifica ambientale previste mirate a ridurre i siti di proliferazione e di riparo per le zanzare.

E poi ancora: di provvedere alla predisposizione di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori; di individuare tutti i potenziali siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive, come l'Aedes aegypti; di provvedere alla formazione/aggiornamento in tema di dengue diretti al personale sanitario, agli operatori addetti allo svolgimento degli interventi pulizia, sanificazione e disinfestazione e alla cittadinanza; di provvedere alle attività per una corretta comunicazione che aumentino la consapevolezza del rischio dengue in ambito pubblico (come scuole, aree urbane, luoghi ricreativo-sportivi). Previsti inoltre controlli anche nelle donazioni di sangue, emocomponenti, organi, tessuti e cellule.

"In Italia non c'è alcun allarme dengue"

"In Italia non c'è alcun allarme". Getta da tempo acqua sul fuoco Vaia, ma "abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l'Aedes aegypti, maggiore responsabile della trasmissione della malattia dengue, possa attecchire in Italia".

Come si trasmette e come si cura

La malattia è causata da un virus. I sintomi principali sono febbre, eruzioni cutanee e dolori muscolari e articolari. Nelle forme più gravi, la dengue può causare emorragie interne. Viene trasmessa agli esseri umani solo dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha mai contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può pungere il malato, prelevare il virus e trasmetterlo ad altri.

Non esiste un trattamento specifico, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione. In qualche caso, stanchezza e depressione possono permanere anche per alcune settimane.

Evitare focolai

Nell’emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti, anche se si sono registrati casi trasmessi da Aedes albopictus. La dengue è conosciuta da oltre due secoli, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico. Negli ultimi decenni, la diffusione è aumentata in molte regioni tropicali. In Sudamerica c'è stato un boom di casi nel corso degli ultimi mesi.

"Gli ultimi dati parlano di numeri mai visti: in meno di tre mesi, il Brasile ha battuto il record di casi di un intero anno e va verso i 2 milioni - spiega Matteo Bassetti del San Martino di Genova su X (ex Twitter) -. La cifra è 4 volte il numero di casi di dengue segnalati nello stesso periodo del 2023. Nessun allarme in Italia, ma è necessario tenere molto alta l'attenzione sensibilizzando i medici sia sul territorio che in ospedale a saper riconoscere l'infezione. Solo con diagnosi precoci e mettendo in pratica tutte le successive misure di prevenzione e cura si potranno evitare focolai epidemici nel nostro paese. No a inutili allarmismi, ma neanche a pericolose sottovalutazioni", conclude Bassetti.