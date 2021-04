Denise Pipitone: a Pasquetta (su una tv russa) i risultati del test sul sangue di Olesya

La mamma della bimba scomparsa non ci sarà, mentre l'avvocato Giacomo Frazzitta potrebbe partecipare via Skype

Saranno resi noti a Pasquetta i risultati del test sul gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa rapita quando era bambina la cui somiglianza con Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha riportato d’attualità il caso della bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Solo ieri Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise, aveva infatti spiegato che la famiglia sta aspettando di conoscere il gruppo sanguigno di Olesya. "Se è compatibile si procederà con il prelievo e l'esame del Dna". Sarà il programma stesso programma "Let them talk" (????? ??????? – Pust’ govoryat, ovvero "Lasciali parlare"), lo stesso che aveva ospitato l’appello di Olesya Rostova, a comunicare i risultati in diretta tv alle ore 17 del giorno di Pasquetta.

Come rivela il “Corriere della Sera” Piera Maggio non parteciperà alla trasmissione in quanto convalescente e in via di guarigione. Ma non ci sarà neppure l’avvocato Frattizza, che pure era stato invitato, il quale forse sarà presente in collegamento via Skype. Insomma, da parte della famiglia di Denise c’è la volontà di non spettacolorizzare troppo il caso, come invece sembra vogliano fare dalle parti di Mosca.

"Voglio rimanere con i piedi per terra - ha spiegato la madre della bimba scomparsa nel Trapanese - con una cauta speranza, ma senza illudermi più di tanto perché in questi anni ho imparato che illudersi non porta a nulla. Abbiamo chiesto l’esame del Dna, l’unico che può fugare ogni dubbio. E intanto ringrazio quanti ci sono vicini, quanti in questi anni non hanno dimenticato Denise".

Olesya Rostova era stata trovata quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade ed era stata poi affidata a un orfanotrofio. La giovane non ricorderebbe nulla della sua infanzia.A colpire è la somiglianza con Piera Maggio. "Notevole", ha ammesso il legale della madre di Denise. Gli elementi in comune tra le storie delle due bambine non mancano, a cominciare dall'età della giovane, la stessa di Denise, ma la famiglia non vuole farsi illusioni. Solo il Dna potrà fugare ogni dubbio.