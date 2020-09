Denny Mendez, nel 1996 eletta prima Miss Italia di colore

Aveva solo 18 anni quando nel 1996 vinse Miss Italia e diventò la prima, nonché unica, reginetta di colore. Denny Mendez, nata a Santo Domingo nel 1978, vide la sua vita completamente cambiare dopo l'incoronazione a più bella d'Italia il 7 settembre '96.

Chi è Denny Mendez

Denny Andreina Méndez de la Rosa, è nata il 20 luglio 1978 a Santo Domingo. All'età di 11 anni si è trasferita in Italia, a Montecatini Terme (Pistoia), dove inizia gli studi come operatrice turistica e dall’età di 14 anni partecipa alle sue prime sfilate e ai primi concorsi di bellezza. Nel 1996 arriva il successo di Miss Italia e nello stesso anno sfilò anche sulla passerella di Miss Universo, dove si classificò quarta. Un successo nazionale e mondiale che la portò a studiare recitazione a Roma. Importante è la sua carriera da fotomodella e modella: fu la testimonial di brand come Gianfranco Ferrè, Swach, Byblos, Miluna e molti altri.

Nel 2001 interpretò accanto a Nino Manfredi la fiction televisiva “Chiaroscuro”, l'anno seguente iniziò un tour teatrale interpretando “La Venexiana”. Da lì iniziò varie tournee teatrali (“Medea”, in cui è stata la prima attrice di colore ad interpretare il ruolo della protagonista, per la regia di Simona Izzo, “Il povero Pluto”, “Fedra”, “Addio al Nubilato”) e nel 2008 interpretò il remake di Sister act.

Con Carlo Conti ha presentato Miss Italia nel Mondo (Rai1) e su Rai2 Anime Latine, trasmissione dedicata alla musica Latino Americana. Per tre anni fa parte del cast di un Posto al Sole.

Nel 2005 ha preso parte al film internazionale “Ocean Twelve”, accanto a grandi star hollywodiane. Nel 2012 viene chiamata dalla Disney Italia per doppiare la fatina Iridessa nelle tre serie de “Le avventure di Trilli”. Nel 2013 si trasferisce a Los Angeles, dove attualmente vive, e studia come attrice con Ivana Chubbak e Bernie Hiller. Nel 2014 è la protagonista della soap “La Isla Bonita”, girata in Belize, dove interpreta il ruolo di Carolina Del Valle. Nel 2015 gira il suo primo film thiller-horror “Bite”, in cui interpreta Santa, una ragazza lesbica che per salvare il suo amore mette in gioco la propria vita.

Denny è anche protagonista di diversi cortometraggi e video musicali, ad esempio è stata scelta da Andrea Bocelli per "Nelle tue Mani", insieme a John Travolta.

Vita privata di Denny Mendez

Denny Méndez è impegnata dal 2011 con il produttore cinematografico Oscar Generale. I due hanno avuto una figlia, India Nayara, nel 2016. Nel 2014 il produttore soprese la dolce metà con una proposta di matrimonio in grande stile: sul red carpet del Festival di Cannes. Attualmente la coppia vive a Los Angeles.