Giulia Cecchettin e le altre, chi sono le donne coraggio che accusano la polizia di non fare abbastanza

Un fiume in piena di commenti. È bastata la pubblicazione di un post contro i femminicidi sulla pagina Instagram della polizia di Stato, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, 22 anni (nella foto sotto), per scatenare una pioggia di critiche sui social. Il post citava la poesia della celebre attivista peruviana Cristina Torres Cáceres che recita: "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima". Peccato che l'effetto sia stato proprio quello di un boomerang e che molte donne abbiano sottolineato che, per negligenze o mancati interventi delle forze dell'ordine, molte di loro si sarebbero potute trovare al posto di una delle tante vittime di femminicidio che affollano purtroppo le nostre cronache. Le abbiamo contattate: ecco le loro storie.

"Io, iscritta contro la mia volontà a siti di incontri: la mia denuncia non vale nulla"

Ginevra Scialpi ha 28 anni e vive a Venezia, si occupa di fotografia e comunicazione. Il suo incubo comincia nel 2019, un anno prima della pandemia. Dopo la fine della relazione con il suo ragazzo va a vivere in affitto con un coinquilino con il quale cominciano subito i problemi. "Non saprei cosa ha fatto scattare la sua ira, ma ha cominciato ad avere degli atteggiamenti molto aggressivi verso di me", racconta a Today.it. Quando le cose peggiorano, Ginevra decide di rivolgersi alla polizia per denunciare il comportamento aggressivo del ragazzo con cui vive. "Mi è stato risposto che finché non diceva cose molto esplicite come 'Ti ammazzo', io non potevo fare nulla. Peccato che non tutti sono così gentili da avvisare prima", ci fa notare.

Qualcuno le dice addirittura che il ragazzo si è probabilmente innamorato di lei. "Non era possibile – precisa Ginevra – ma anche se fosse, cosa sarebbe cambiato nella sostanza?".

Quando le cose diventano insostenibili, Ginevra Scialpi sceglie di lasciare la casa e andare a vivere provvisoriamente in una sistemazione di fortuna. Poi scoppia la pandemia e torna dai genitori. La storia sembra ormai lontana, ma a questo punto scopre che qualcuno ha preso una foto di un suo nudo artistico (utilizzata per il suo lavoro di fotografa) e l'ha pubblicata in un sito per incontri con il suo numero. Ovviamente senza il suo consenso.

A quel punto viene subissata da messaggi spesso anche molto sgradevoli. Ginevra decide quindi di denunciare il tutto alla polizia. "Ero convinta che era il mio ex coinquilino, ma non avevo le prove. Quindi mi hanno fatto fare una generica denuncia contro ignoti. Volevo allegare le minacce e la chat con lui, ma mi hanno chiesto solo i messaggi che venivano dagli utenti di questi siti".

Le indagini archiviano il caso per insufficienza di prove. I messaggi sono stati inviati da un Internet point, negozi che non sono più tenuti per legge a tenere i registri di chi li frequenta. Ma un particolare non le sfugge: l'iscrizione a suo nome su questi siti non è avvenuta dall'altra parte del mondo. L'Internet point da dove è partita la richiesta si trova nella stessa zona frequentata dall'ex coinquilino. Ma anche tutto questo non costituisce una prova (nella foto sotto la denuncia finita nel nulla).

Ginevra decide così di tornare alla sua vita. Ma i messaggi continuano ad arrivare, questa volta da nuovi siti di incontri. Ancora una volta le sue mail e il suo numero di telefono vengono utilizzati contro la sua volontà. Esasperata torna dalla polizia, pronta a denunciare di nuovo. Ma le viene sconsigliato.

Gli viene consigliato invece di rivolgersi alla polizia postale. Ma anche qui le cose non vanno meglio. "Mi hanno detto che l'operazione aveva un costo molto elevato e che, nel 99 per cento dei casi, non si sarebbe mai arrivati a nulla. Il particolare sui costi mi ha fatto davvero arrabbiare". Oggi Ginevra è ancora in cerca di giustizia.

"Forse volevano conoscerti a modo loro: così gli agenti non ci hanno protette"

Sono molte le donne e le ragazze a lamentarsi della mancata prevenzione dei delitti. La storia risale al marzo 2023. Marianna Sorrini ha 22 anni e vive a Bologna. È un giorno di metà settimana e sta tornando a casa alle 2 del mattino. È in compagnia di un'amica in via Rizzoli, in pieno centro del capoluogo emiliano e per strada non c'è nessuno.

Le due si accorgono di essere seguite e subito dopo la via viene "bloccata" da due ragazzi. Uno si pone dietro di loro e l'altro davanti a loro, impedendo di proseguire. Riescono a fuggire da una strada laterale. Fermano una coppia per non rimanere sole e riescono a chiamare la polizia. Rimangono con i due fino all'arrivo della volante. Quando i poliziotti si presentano, a Marianna rimane impressa una battuta pronunciata da uno dei due agenti: "Forse volevano conoscervi a modo loro". I due ragazzi che le stavano seguendo sono nordafricani e a Marianna l'allusione, dalle connotazioni razziste e sessiste, non piace: "Non sono voluta entrare nel merito, ma mi ha dato veramente fastidio: è il motivo per il quale sto denunciando tutto questo" (nella foto sotto, Giulia Tramontano, 29 anni, uccisa dal convivente Alessandro Impagnatiello).

I poliziotti dicono, ad ogni modo, che se non le hanno toccate non possono fare nulla. "Gli ho spiegato chiaramente che eravamo state seguite, non mi aspettavo molto, devo essere sincera, ma forse potevano riaccompagnarci a casa, visto che eravamo spaventate. O potevano appostarsi un secondo e vedere cosa succedeva. E invece se ne sono andati lasciandoci completamente sole. Dopo poco eravamo tornate al punto di partenza".

I due molestatori sono ancora a pochi passi, prima che i due agenti decidano di andar via. Ma, secondo il racconto di Marianna, ai poliziotti non viene nemmeno in mente di identificarli. Fortunatamente rinunciano a seguirle e le due amiche tornano a casa. Ma una domanda rimane sospesa: "Se il giorno dopo le vittime dell'ennesima violenza di genere fossimo state noi, cosa sarebbe successo?".

"Per uno stalker ho dovuto cambiare città, in commissariato nessuna empatia"

La storia di Marcella Fenu risale a 20 anni fa, ma ha deciso comunque di lasciare il suo commento sotto il post Instagram della polizia di Stato. Non esisteva ancora il codice rosso per le vittime di stalking e non era diffuso nemmeno il termine.

Marcella è sarda e, a poco più di 20 anni, decide di lasciare la sua terra per svolgere il servizio civile a Torino. Non ha nuovi amici e molte delle sue conoscenze sono colleghi. Qui incontra anche il suo futuro stalker con cui ha una breve relazione. "Non era una persona sana, prendeva psicofarmaci senza alcuna prescrizione e aveva dei comportamenti che non mi piacevano, quindi ho deciso di allontanarlo, anche se lavorando insieme era difficile evitarlo", rivela Marcella a Today.it (nella foto sotto, il funerale a Lecce di Noemi Durini, 16 anni, uccisa dal fidanzato).

Un giorno, dopo la loro "rottura", accetta un passaggio in auto verso la sua abitazione. È sera e non le piace l'idea di viaggiare da sola in un bus. "Appena entrata in macchina ha cominciato a parlare: era ossessionato da me e voleva che stessimo insieme. A un certo punto è arrivato a una rotonda e ha cominciato a girare in maniera folle e all’impazzata. Non ho avuto mai così paura in vita mia. Poi mi ha lasciato a casa e ha cominciato a tempestarmi di sms", spiega Marcella.

Ma è solo l'inizio: l'uomo comincia ad appostarsi sistematicamente fuori dalla sua abitazione e a pedinarla. Lei ha paura anche di aprire la finestra per non trovarselo davanti. A quel punto decide di rivolgersi al commissariato di polizia per denunciare l'accaduto. La risposta degli agenti, secondo la donna, è spiazzante. Mi hanno detto: "Signorina fino a che non le mette le mani addosso non possiamo intervenire, quando le mette le mani addosso, torni – dice a Today.it Marcella Fenu –. So che erano tempi diversi e che non c'erano le leggi che ci sono oggi, probabilmente anche le azioni che potevano fare erano minori. Ma mi sarei aspettata un minimo di empatia. Per una donna non è mai facile denunciare: ho trovato solo indifferenza".

Marcella si ricorda ancora cosa ha fatto quel giorno, appena uscita dal commissariato e cosa ha deciso poco dopo. "Mi sono congedata con un ironico 'Grazie, siete stati molto utili'. Ma fuori ho cominciato a piangere a dirotto, mi sentivo sola e indifesa. Dovevo mettere un mare tra me e lui e quindi sono tornata a casa in Sardegna".

Oggi Marcella ha 45 anni, un compagno che ama e un figlio. Ma quando legge la cronaca non può fare a meno di pensare che cosa sarebbe potuto capitare anche a lei. E che è stata soltanto più fortunata di molte altre.

"Le avance di un poliziotto a un posto di blocco: oggi ho paura di incontrarli"

Silvia Murgia ha 32 anni e oggi vive e lavora a Reggio Emilia. Ha deciso di parlare con Today.it per raccontare un episodio avvenuto 10 anni fa, quando di anni ne aveva 20. Era nel nuorese e stava tornando a casa, dopo un festival jazz. Era notte fonda. Viene fermata da una pattuglia della polizia che però non le chiede i documenti, ma comincia a fare varie allusioni. "Mi hanno fermata alle 2 di notte a un posto di blocco, non per chiedermi i documenti, ma per sottolineare che il turno stava per finire. Hanno fatto commenti espliciti su come ero vestita. Era estate".

Perché non ha denunciato il fatto ai loro superiori? La risposta di Silvia è semplice: "Ne ho parlato poco perché la reazione fino a poco tempo fa era: sei stata fortunata, pensa se ti facevano l’alcol test". Ci rivela che più volte, durante il controllo, aveva chiesto di "potere andare via". Quando riesce finalmente a ripartire, il poliziotto che la stava importunando l'avrebbe apostrofata come "la solita frigida".

"So che è stato probabilmente un caso e non voglio assolutamente generalizzare. Ma ora ho il terrore dei posti di blocco e ogni volta spero che non capiti mai a me", confessa Silvia Murgia.

Al di là di episodi isolati, come quello riportato sopra, che non possono infangare la dedizione e il lavoro quotidiano della polizia di Stato, è evidente che molte di queste testimonianze sono indice di un disagio e di un rapporto di fiducia non sempre rispettato tra l'autorità e i cittadini. Al punto che molte donne hanno deciso di uscire allo scoperto.

Continua a leggere su Today.it...