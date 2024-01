C'è una cittadina che vuole ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

È ufficiale. C'è una cittadina che si candida a ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Si tratta di Trino, comune che conta poco meno di settemila anime e che si trova in provincia di Vercelli a circa 17 chilometri a sudovest del capoluogo. L'autocandidatura è stata approvata con una delibera di Giunta ma ad alcune condizioni. Prima fra tutte "la verifica di idoneità e la validazione dell'autorità competente in materia di sicurezza".

Gli Enti locali di tutto il territorio italiano potevano presentare la propria candidatura e adesso la stessa amministrazione comunale di Trino ha confermato di avere inviato la domanda. "A differenza di tutti gli altri, noi il problema ce l'abbiamo - ha spiegato il sindaco di Trino, Daniele Pane -. Tra Trino e Saluggia abbiamo circa l'82% di rifiuti d'Italia in termini di radioattività. E dall'estero stanno tornando indietro le scorie ad alta intensità, che dovrebbero finire nel deposito unico. Ma il deposito non c'è, mentre in Francia e in altri Paesi esteri esistono da oltre vent'anni. Bisogna arrivare a una decisione, che sia il più condivisa possibile. Ora la palla passa agli esperti, che diranno se effettivamente il territorio di Trino è idoneo oppure no".

Il riferimento è ai depositi temporanei situati nella ex centrale Enrico Fermi, in cui sono stoccati i rifiuti. Lo smantellamento della centrale (l'impianto è fermo dal 1987) è affidata a Sogin, la società di Stato responsabile sia dello smaltimento dei siti nucleari italiani sia della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare.

Cosa è il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

L'Unione Europea prevede che la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi avvenga nello Stato membro in cui sono stati generati. In Italia una struttura centralizzata in cui sistemare in modo definitivo i rifiuti radioattivi non c'è. Esistono invece depositi temporanei, presenti nei siti degli impianti nucleari disattivati come, appunto, la centrale Fermi di Trino. Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi è pensato come un'infrastruttura ambientale di superficie dove mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi. La sua realizzazione, si legge sul sito della Sogin, consentirà di "completare il decommissioning (lo smantellanento, ndr) degli impianti nucleari italiani e di gestire tutti i rifiuti radioattivi, compresi quelli provenienti dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca".

Nel deposito saranno sistemati definitivamente e in sicurezza circa 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività, la cui radioattività decade a valori trascurabili nell’arco di 300 anni. Di questi rifiuti, circa 50.000 metri cubi derivano dall’esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica, circa 28.000 metri cubi dagli impianti nucleari di ricerca e dai settori della medicina nucleare e dell’industria. Sul totale di circa 78.000 metri cubi, 33.000 metri cubi di rifiuti sono già stati prodotti, mentre i restanti 45.000 metri cubi verranno prodotti in futuro.

Inoltre, nel deposito nazionale sarà compreso anche il Complesso stoccaggio alta attività (Csa), per lo stoccaggio di lungo periodo di circa 17.000 metri cubi di rifiuti a media e alta attività. Una minima parte di questi ultimi, circa 400 metri cubi, è costituita dai residui del riprocessamento del combustibile effettuato all’estero e dal combustibile non riprocessabile

Insieme al deposito sarà realizzato il parco tecnologico: un centro di ricerca, aperto a collaborazioni internazionali, dove svolgere attività nel campo del decommissioning, della gestione dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile in accordo con il territorio interessato.

Perché deposito e parco tecnologico diventino reali si devono superare una serie di passaggi che prevedono la concertazione tra ministero dell'Ambiente, Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e Sogin cui spettano localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture. Non è quindi certo che Trino ospiterà il deposito.

P​er realizzare i due siti è previsto un investimento complessivo di circa 900 milioni di euro. Si stima di costruire il deposito in 4 anni e si prevede, in base agli attuali piani, che la sua entrata in esercizio avvenga entro il 2029.

"La disponibilità di Trino ad accogliere il deposito unico nucleare è molto importante e viene accolta positivamente dal Governo", commenta il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a Isoradio. Il ministro spiega che la candidatura "andrà ora verificata sulla base delle caratteristiche tecniche e di sicurezza che la legge prevede per i depositi di questa natura". "Quello del deposito nucleare - secondo il ministro - non è un problema del passato, ma del presente e dei prossimi decenni perché ogni giorno l'Italia produce rifiuti nucleari cosiddetti civili, soprattutto di origine ospedaliera. È un problema di piena attualità. La decisione di invertire il processo, facendolo partire dal basso invece che imporlo dall'alto, speriamo che sia la via giusta. Dopo quasi quarant'anni di inutili prove di forza, mi auguro che l'Italia possa finalmente avere il proprio deposito unico nucleare".