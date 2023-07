Quando la maternità scatena la depressione: cosa fare

Dopo la tragedia di Voghera si torna a parlare di depressione post parto, maternity blues o baby blues. La donna di 44 anni, forse in preda a un raptus, ha strangolato il figlio di un anno mentre erano soli in casa, per poi chiamare il 112 e confessare tutto. La nascita di un figlio è sempre una cosa meravigliosa ma a volte scatena qualcosa di inspiegabile che porta la donna a un vero e proprio stato depressivo. In rarissimi casi, se non trattati, le neomamme arrivano persino a compiere gesti estremi. Cos’è il baby blues? Che differenza c’è con la depressione post partum? Come riconoscerli ma soprattutto cosa fare? Ne abbiamo parlato con un esperto, lo psichiatra Giancarlo Cerveri.

Cos’è il baby blues

Subito dopo il parto il 70-80% delle neomamme sperimenta il cosiddetto "baby blues", un’instabilità emotiva che spesso si traduce in inspiegabili crisi di pianto. Questo disagio, si legge sul sito del ministero della Salute, tende a rientrare spontaneamente in tempi brevi, circa 2 settimane, senza che vi sia bisogno di alcun intervento terapeutico. Nel 10-15% dei casi, però, sfocia in un vero e proprio stato depressivo che non tende a scomparire spontaneamente. Dopo 6 mesi dal parto il 50% delle donne risultano ancora depresse, percentuale che scende al 25% dopo 1 anno.

"La maternity blues, conosciuta anche come baby blues, è una condizione parafisiologica, una flessione del tono dell’umore che riguarda moltissime donne nelle prime settimane dopo il parto - spiega lo psichiatra Giancarlo Cerveri in un’intervista a Today -. È una risposta determinata anche dalle variazioni ormonali della gravidanza. Subito dopo il parto c’è un crollo enorme dei livelli di progesterone e un innalzamento dei livelli di prolattina. Tutto questo cambiamento di tipo ormonale inevitabilmente produce delle modificazioni del tono dell’umore e configura quella condizione che è definita maternity blues".

Depressione e psicosi post partum: cosa sono e come riconoscerle

La depressione post partum, invece, colpisce, dal 7 al 12% delle neomamme, con diversi livelli di gravità. Esordisce generalmente tra la sesta e la dodicesima settimana dopo la nascita del figlio, con episodi che durano tipicamente da 2 a 6 mesi. La donna si sente triste senza motivo, irritabile, facile al pianto, non all’altezza nei confronti degli impegni che la attendono.

"In alcune donne in condizioni particolari di fragilità biologica e mentale - spiega Cerveri – la maternity blues può trasformarsi in una vera e propria patologia che assume i toni della depressione, più o meno severa. In questi casi parliamo di depressione post partum".

In alcuni casi si arriva ad avere una configurazione ancora più complessa, anche di natura psicotica, in quel caso parliamo di psicosi post partum. "È una condizione che di fatto viene scatenata da un insieme di cause che convivono temporalmente nella vita di una donna – chiosa l’esperto -. Sono cause di ordine biologico, perché c’è un cambiamento di tipo ormonale enorme, e poi c’è uno stress anche di tipo ambientale legato al fatto che nella donna c’è un cambiamento di tipo enorme dal punto di vista della vita quotidiana, di adattamento per la prima parte della vita del neonato".

Questa è una condizione che deve essere attentamente monitorata, sottolinea Cerveri ricordando che "nella maggior parte dei casi la depressione post partum può essere intercettata precocemente, può essere trattata e di solito risolta con un intervento di tipo adeguato. Nei casi più gravi, soprattutto se non viene riconosciuta e trattata in maniera adeguata, si può arrivare a stare talmente male da avere anche dei comportamenti incoerenti e drammatici". Proprio per questo "è fondamentale investire in servizi che siano dedicati allo screening, alla diagnosi precoce e ai servizi specifici per le donne più a rischio".

Depressione post partum: cosa fare

Dal parto fino a primo anno di vita del bambino, questo è il periodo più a rischio per queste patologie. Non bisogna pensare che sia sempre e solo la famiglia a dover stare accanto alla neomamma, serve anche l’intervento dei reparti ginecologici, dei consultori familiari e di quei servizi che sostengono la gravidanza e la natalità. In poche parole gli interventi di screening devono essere iniziati già nei corsi pre-parto, poi in ospedale e devono essere continuati quando le donne vanno a casa, anche con il pediatra. Molte strutture adottano già dei protocolli specifici di riconoscimento precoce di tutta la patologia specifica associata al post partum.

"Se dopo lo screening ci sono degli elementi di preoccupazione si va avanti negli elementi di valutazione, poi si adottano tutti gli interventi con la gradualità necessaria, nel senso che possono essere sufficienti solo dei colloqui o possono essere necessari degli interventi ambientali. In alcuni casi diventa necessario anche l’intervento farmacologico. Nella stragrande maggioranza dei casi, quando ci sono degli interventi che rispondono, la situazione viene trattata e risolta molto bene".

Il medico e psichiatra ci lascia poi con un’importante riflessione: "Siamo un Paese con una decrescita in termini di popolazione, un Paese che deve e vuole investire nella natalità, per questo bisogna investire anche in quest’ambito perché è un aspetto importante. Riconoscere precocemente e affrontare le fragilità della donna dopo il parto è una necessità oltre che un dovere".

