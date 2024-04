Il dg Giampaolo Rossi: "Sul caso Scurati ricostruzione surreali, falsa la narrazione di una Rai che censura"

Sul caso Scurati non c'è stata nessuna censura. È questa la versione della Rai, ribadita oggi in una nota dal direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, che ha annunciato un'istruttoria per fare chiarezza sulla vicenda. Una vicenda che è ormai arcinota. La tv pubblica non ha concesso allo scrittore Antonio Scurati di leggere il testo di un monologo sul 25 aprile cancellandone la partecipazione a "Che sarà", la trasmissione di Raitre condotta da Serena Bortone.

"In queste ore in cui si susseguono notizie inverosimili e ricostruzioni surreali - scrive Giampaolo Rossi - , mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l’ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai. È in atto un’istruttoria per verificare se ci siano stati errori relativi alla mancata partecipazione dello scrittore Scurati alla trasmissione 'Che sarà' di Serena Bortone, partecipazione che era prevista nel comunicato stampa ufficiale uscito la sera prima della puntata in questione". Rossi sottolinea quindi che "il senso di responsabilità richiederebbe di attendere il termine dell’istruttoria prima di lasciarsi andare a commenti o conclusioni che rischiano di risultare meri polveroni mediatici, come altre volte in passato".

"Il direttore generale di Corporate - prosegue ancora nella nota il dg Rai - non ha alcuna competenza sugli aspetti editoriali (dentro i quali ricade anche la scelta degli ospiti nelle trasmissioni). Nello stesso tempo, sono obbligato a ricordare che la narrazione di una Rai che censura è del tutto priva di fondamento. Oggi il palinsesto e la programmazione del Servizio Pubblico dimostrano pluralismo, varietà di punti di vista, di visioni e culture, finalizzate a garantire la maggior eterogeneità di racconti possibile. All’interno di un’offerta quotidiana fatta di informazione, intrattenimento, fiction, cinema, divulgazione culturale, e di una incredibile ricchezza di conduzioni, artisti e ospiti, la Rai dimostra di avere una libertà espressiva unica in Italia".

L'ad Rai Sergio: "Ho chiesto una relazione, quanto accaduto è surreale"

Un'opinione molto diversa da quella dell'ad Roberto Sergio che domenica, in colloquio su La Stampa, ha usato ben altri toni. "Da settimane la Rai è vittima di una guerra politica quotidiana con l'obiettivo di distruggerla". "Quello che è accaduto non può finire qui", ha aggiunto Sergio, "per lunedì ho chiesto una relazione, saranno presi provvedimenti drastici". Ciò che è successo, ha detto ancora l'amministratore delegato, è "surreale", per questo, "è necessario approfondire e dare risposte. Chi ha sbagliato paga".