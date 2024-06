Omicidio Diabolik, la pista albanese e lo scooter con cui fuggì il sicario bruciato due giorni dopo: la nuova informativa

Nuovi elementi nel processo in corso per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, "Diabolik", freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. Al banco degli imputati l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. La difesa, rappresentata dall'avvocata Eleonora Nicla Moiraghi, punta a riabilitare la cosiddetta pista albanese che vede al centro Orial Kolaj, pugile albanese legato al clan criminale noto come la "batteria di Ponte Milvio".

Nella nuova udienza tenutasi ieri, 6 giugno, nell'aula bunker di Rebibbia, la difesa dell'argentino si è quindi rivolta al comandante del Nucleo Investigativo Dario Ferrara per il contro esame. Ferrara ha poi dato conto la della nuova informativa dei carabinieri e della squadra mobile scooter utilizzato dal killer il giorno del delitto. Informativa, spiega RomaToday, ammessa dalla corte d'Assise su richiesta della procura per integrare l'attività istruttoria sull'omicidio.

La pista albanese

La difesa di Raul Esteban Calderon punta a dimostrare che non è l’argentino il sicario travestito da runner che spara a Diabolik nel parco. "Abbiamo fatto verifiche su Orial Kolaj, pugile di origini albanesi", spiega Il comandante dei Nucleo Investigativo dei carabinieri.

"Aveva tatuaggi evidentissimi prima del delitto sulle braccia e anche sul polpaccio sinistro. Il killer aveva una fascia che copriva la gamba destra e abbiamo escluso che potesse essere lui l'esecutore", afferma in aula. La fascia a coprire il tatuaggio è la stessa catturata dalle telecamera di videosorveglianza di un bar di Via Tito Labieno. L'assassino ha appena colpito e fugge in sella a uno scooter nero, guidato da un complice non identificato. Passeggero che per i pubblici ministeri è Calderon.

Lo scooter rubato e poi bruciato

Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato nel marzo del 2019 e poi dato alle fiamme due giorni dopo il delitto. Nelll'ultima informativa gli investigatori sottolineano come ''visionando nuovamente le immagini dello scooter utilizzato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli si è rilevata una forte compatibilità con il modello Beverly 300'' e da accertamenti in banca dati ''è emerso che tra gli scooter rubati nella provincia di Roma nei mesi precedenti all'omicidio soltanto uno corrisponde per modello e colore a quello utilizzato dai killer''.

Si tratterebbe secondo gli inquirenti proprio dello scooter rubato il 18 marzo 2019, cinque mesi prima dell'omicidio. Il proprietario che aveva denunciato il furt oe mezzo, chiamato a visionare le immagini delle telecamete di via Tito Labieno aveva riconosciuto il bauletto e il parabrezza entrambi non originali che aveva installato.

Una circostanza rilevante, si sottolinea nell'ultima informativa, ''poiché il motociclo in questione è stato trovato incendiato il 9 agosto 2019, soltanto due giorni dopo l'omicidio, in via Filippo Cesare Annessi 34 a poche decine di metri di distanza dall'abitazione di Calderon, ritenuto l'autore materiale dell'omicidio".

La prossima udienza

Nella prossima udienza, fissata al 25 giugno, verranno ascoltati il capo della squadra mobile Stefano Signoretti e il proprietario dello scooter. Il 1 luglio sarà poi il turno dei fratelli Fabrizio e Simone Capogna, ora collaboratori di giustizia.