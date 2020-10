La Regione Piemonte sta lavorando alla Didattica a Distanza al 100% per le scuole superiori: un provvedimento che potrebbe essere adottato con una nuova ordinanza a breve, come scrive l'agenzia di stampa AdnKronos. Oggi è previsto un confronto con l'Usr che, si fa sapere dalla Regione, è già informato.

Il Piemonte verso la Didattica a Distanza al 100% da lunedì

"Ho firmato un'ordinanza che prevede da lunedì la didattica a distanza almeno al 50 per cento per le scuole superiori dal secondo al quinto anno. Per quanto riguarda i negozi, restano aperti. È prevista solo la chiusura dei grandi spazi come i centri commerciali il sabato e la domenica. Dovevamo agire in maniera netta", aveva annunciato Alberto Cirio appena una settimana fa. Nell'ordinanza si deciderà anche una capienza al 50% dei mezzi pubblici.

Sono 27 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi ieri. Il totale è, dunque, ora di 4332 deceduti risultati positivi al virus, 706 Alessandria, 262 Asti, 226 Biella, 419 Cuneo, 410 Novara, 1900 Torino, 233 Vercelli, 134 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 42 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 65.030 (+2585 rispetto a ieri) di cui 1166 (45%) sono asintomatici e cosi' ripariti, 951 screening, 654 contatti di caso, 980 con indagine in corso, 229 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 283 in ambito scolastico, 2073 tra la popolazione generale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla suddivisione complessiva su base provinciale emerge: 6250 Alessandria, 3271 Asti, 2141 Biella, 8038 Cuneo, 5445 Novara, 34.358 Torino, 2491 Vercelli, 1885 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 468 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 683casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 146(+11 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.381(+144 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 25.364. I tamponi diagnostici finora processati sono 997.507 (+12.787rispetto a ieri), di cui 544.895 risultati negativi.