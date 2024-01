Dipendente costretta a dimagrire, ora l'azienda dovrà risarcirla

Condotte vessatorie e lesive della dignità messe sistematicamente in atto dall'azienda ai danni di una dipendente. Fin dai primi giorni dall'assunzione, "la socia e amministratrice della società le consegnò un clistere con la prescrizione di utilizzarlo, le impose una dieta ipoglicemica affinché potesse dimagrire e indossare una divisa di taglia media o small". E, ancora, sedute di massaggi obbligatorie sul posto di lavoro e il consiglio di sottoporsi ad esami del sangue i cui esiti venivano controllati dal datore di lavoro "con la scusa di darle un consiglio in presenza di eventuali anomalie".

La sentenza della Cassazione

I fatti risalgono al lontano 2013: più di dieci anni dopo, la donna trova ora giustizia grazie alla sentenza di risarcimento della corte di Cassazione L'ex dipendente riceverà 12.500 euro dall'azienda per risarcimento "biologico e morale".

Una decisione già stabilita dalla corte d'Appello di Brescia, conto la quale però presentato l'azienda aveva presentato ricorso, respinto dai giudici della cassazione in quanto "in parte inammissibile e in parte infondato a fronte dell'ampia motivazione dei giudici di secondo grado".

Come attestato dal suo medico, a causa delle pressioni subite sul luogo di lavoro, la donna aveva sofferto per anni di depressione. Secondo la ricostruzione dei giudici la vittima sarebbe vittima di "straining", cioè un prolungato comportamento ostile o stressante messo in atto da un superiore ai danni di un dipendente. Insieme a lei, altre lavoratrici "furono vittime di condotte vessatorie e lesive della loro dignità personale e professionale che si erano concretizzate in invadenze inaccettabili da parte della superiore gerarchica nella propria sfera intima e personale fino a culminare in denigrazioni e umiliazioni".