Perché i dipendenti del Maxxi sono "in rivolta" dopo una serata con Sgarbi

Doveva essere una kermesse per dare avvio all'estate di uno dei più prestigiosi musei di arte contemporanea italiani, si è trasformato in un'occasione di polemiche senza fine. Sì, perché i fatti contestati risalgono alla serata inaugurale dell'Estate al Maxxi, programma serale di musica, cinema, incontri e reading nella piazza del Museo romano guidato da Alessandro Giuli, che ha visto il 21 giugno un dialogo tra il cantautore Morgan e Vittorio Sgarbi. E l'intervento del critico d'arte e del cantautore (che poterte vedere, nella sua interezza nel video sotto) non è andato particolarmente a genio ai dipendenti del museo romano.

Le parole di Vittorio Sgarbi, in particolare, avrebbe sconfinato, secondo la versione dei dipendenti, nella volgarità e nel turpiloquio, fra espressioni sessiste ed elogi del membro maschile, come testimonia il video registrato disponibile su YouTube. Al termine della serata alcuni dipendenti del Maxxi (che ha un personale in prevalenza femminile) hanno scritto al presidente Giuli una lettera riservata per chiedergli di tutelare la dignità del museo delle arti del XXI secolo.

La serata doveva essere un faccia a faccia tra Morgan e Sgarbi sui rispettivi gusti e passioni, un confronto aperto tra parole e note suonate al pianoforte. Ma poi, stuzzicato dalle domande del cantautore, si è trasformato in un vero e proprio show sulla vita sessuale e sulle conquiste del celebre critico d'arte. Lo stesso Sgarbi nel corso del "dibattito" ha insultato una persona per telefono e si è abbandonato in aneddoti considerati di carattere "sessista" da parte dei dipendenti che hanno poi scritto al direttore del museo Alessandro Giuli, in segno di protesta. Giuli, a quanto si apprende da fonti di agenzia, si sarebbe reso disponibile ad incontrarli e valutare le ragioni della loro indignazione.

Continua a leggere su Today.it