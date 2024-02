C'è la direttiva di Salvini che smonta i 30 km all'ora in città: cosa cambia adesso

Che ad andar piano si salvino vite, è fuori di dubbio. Lo dice il buonsenso e lo confermano i numeri a Bologna, dove il limite dei 30 km all'ora in buona parte delle strade cittadine ha sollevato dubbi e infiammato polemiche anche a livello nazionale.

Salvini smonta i 30 km all'ora

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva annunciato contromisure e ieri ha firmato la direttiva (valida in tutto il territorio nazionale) sui limiti di velocità nei Comuni. Eventuali "limiti derogatori" al limite massimo di velocità di 50km/h (ovvero i limiti a 30km/h) "devono essere perimetrati in relazione a strade o tratti di strada tassativamente individuati, nonché giustificati laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l’imposizione di limiti diversi". Ad esempio, vicino a ospedali, scuole, asili, centri sportivi: "Costringere tutti a stare in coda e a perdere più tempo non significa aiutare l’ambiente", dice Salvini. Ora i Comuni dovranno prenderne atto.

I punti chiave della direttiva di Salvini sono i seguenti: la deroga ai limiti di velocità fissati per legge può avvenire "esclusivamente in determinate strade e tratti di strada". Non si può modificare il limite di velocità, ad esempio abbassandolo proprio ai 30 km all'ora, in una pluralità indistinta di strade o a "tratti di strada pertinenti a un’intera aerea urbana". Inoltre, la regolazione della circolazione stradale deve avvenire in "maniera capillare", quindi in base alle specifiche "caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada e degli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere". Misure dunque ad hoc "per strade e tratte delimitate".

Un provvedimento imprtontato alla necessità di armonizzare "la sicurezza e la scorrevolezza del traffico".

Cosa succede adesso in pratica?

Cosa succede dopo la direttiva del ministero? Le ordinanze degli enti locali, se non sono in accordo con le direttive del ministero, oltre che con i criteri del codice della strada, possono essere modificate dal ministro, che può "incaricare gli uffici territoriali del ministero a effettuare controlli di merito in relazione a tali provvedimenti".

Il limite dei 30 km/h resterà valido sempre in presenza di "attraversamenti non semaforizzati" e "in strade ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti". Ma la riduzione del limite massimo di velocità andrà sempre di pari passo con l'indicazione da parte dell'ente locale "degli obiettivi che si intendono raggiungere entro un determinato arco temporale", e alla scadenza dovrà rivalutare il provvedimento adottato

Il Comune di Bologna ritiene di essere in linea con il codice della strada per il modello Città 30, ma studierà nel dettaglio la direttiva per capire come procedere.

"Gli impegni si mantengono: direttiva sulle zone 30 emanata. Ora confidiamo che il Comune di Bologna si adegui". Lo scrive sui social il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, commentando la direttiva. "Se necessario, disapplicheremo queste ordinanze- aggiunge Bignami- intrise di un ideologismo fine a se stesso e prive di buon senso".

In tutto questo, oltre 8 milioni di italiani viaggiano già oggi, da tempo, sotto i 30 km orari (ma i divieti non c'entrano).