Scoperti disegni inediti di Andrea Pazienza nella sua casa delle vacanze

Erano stati nascosti dall'intonaco. Solo ora sono riemersi a seguito di lavori di ristrutturazione dell'attuale proprietario. Alcuni disegni inediti di Andrea Pazienza sono comparsi sulle pareti della casa delle vacanze a San Menaio, nel foggiano, appartenuta alla famiglia dell'artista fino al 2003.

A rivelare il ritrovamento, come riporta l'Ansa, è stato l'attuale padrone di casa Michele D'Errico, che lavora nel campo dell'edilizia. Un video lo ritrae mentre con estrema cura rimuove l'intonaco che copriva i disegni del 'Paz' che risalirebbero a esattamente 50 anni fa, come si può evincere dalla firma "Paz 72" in calce. Il protagonista principale del murale è il professor Sandro Visca, insegnante di Pazienza al liceo Artistico di Pescara, poi diventato suo grande amico.