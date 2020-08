Distanze sui treni, che caos: cancellazioni e disagi, bufera sul Governo

"Quello che è certo è che non ci siamo mossi in modo autonomo". È l'amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca ad interviene dalle pagine del Corriere della Sera sul caso dell'ordinanza con cui il governo ha stabilito che il distanziamento a bordo dei treni debba continuare. "Lo scorso 14 luglio con un decreto della Presidenza del Consiglio sono state approvate delle misure che permettevano di andare in deroga rispetto al distanziamento, misure che, tengo a specificare, sono state approvate anche dal ministro della Salute Speranza."

Secondo La Rocca inoltre "il treno presenta strutturalemente condizioni migliori rispetto ad altri mezzi di trasporto come ad esempio l'aereo". Per questo il manager ravvisa una discriminazione per il treno rispetto ad altri mezzi che viaggiano a capacità piena. "Se c'è un'emergenza ed è necessario il distanziamento la regola deve valere per tutti".

L'ordinanza inoltre ha creato grandi disagi: Italo ha infatti dovuto sopprimere dei treni con inevitabili disagi per circa 8000 passeggeri a causa della cancellazione di 8 treni di questa mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio "per ottemperare a quanto previsto dall'ordinanza emessa improvvisamente ieri dal Ministro della Salute".

Anche Trenitalia si è adeguata alle disposizioni confermando il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera su tutte le Frecce e gli Intercity. Previsto per i passeggeri un safety kit distribuito a bordo contenente mascherina, poggiatesta e gel igienizzante per mani. Inoltre nelle stazioni dove fermano Frecciarossa e Frecciargento è prevista la misurazione della temperatura.

Diversa la situazioni sui treni regionali. In Liguria si continuano a occupare tutti i posti su autobus e treni dopo che la Regione ha deciso di applicare una sua ordinanza, che contraddice quanto stabilito dal ministro della Salute Speranza