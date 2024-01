A cena in pizzeria anche se c'erano i divieti Covid : assolti ristoratore e clienti

"Non c'è reato". Così ha deciso il tribunale di Modena chiamato a esprimersi sulla condotta del titolare di una pizzeria di Sassuolo e di 13 suoi clienti che nel 2021, in pieno lockdown per le restrizioni anti Covid, sono stati identificati e sanzionati dalle forze dell'ordine mentre si apprestavano a cenare all'interno del locale.

Come si legge su ModenaToday, la città allora era in fascia gialla e questo significa che bar e ristoranti potevano restare aperti fino alle 18 e le persone sedute per ogni tavolo possono essere al massimo quattro. Niente cene quindi. Il titolare della pizzeria e i suoi clienti invece alle 19.30 sono stati beccati tutti insieme prossimi alla cena. Oltre alla multa in denaro per il commerciante e i clienti è scattata la denuncia penale per inosservanza delle disposizioni di legge anti Covid. Adesso, a distanza di tre anni, la vicenda si è chiusa.

La cena era stata organizzata come forma di protesta del fronte #IoApro che in quel periodo si scagliava contro i provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia. I ristoratori aderenti, in particolare, violavano apertamente i decreti.