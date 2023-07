La cittadina dove chi dà cibo a cani e gatti rischia la multa

Tempi duri per chi ha l'abitudine di dare del cibo a cani, gatti ma anche uccellini in strada. Adesso rischia una multa fino a 500 euro. Succede a Castelbuono, comune alle porte di Palermo. Il sindaco Mario Cicero ha firmato un'ordinanza ad hoc, scatenando le ire degli animalisti.

Scopo del primo cittadino è quello di "evitare il degrado ambientale e sanitario causato dall'eccessiva presenza di volatili, cani e gatti in alcuni quartieri del nostro paese". Il sindaco "vieta di nutrire questi animali nel centro urbano, in quanto il cibo distribuito da alcuni cittadini favorisce la loro proliferazione e la loro sporcizia. Questa situazione può essere pericolosa per la salute pubblica, soprattutto per le persone sensibili a infezioni e allergie". Si chiede quindi la collaborazione dei cittadini e "si invitano a segnalare al corpo dei vigili urbani eventuali casi di violazione dell’ordinanza o di situazioni critiche". I trasgressori dovranno pagare da 25 a 500 euro.

L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha presentato un'istanza di revoca in autotutela. L'Oipa ritiene l'atto illegittimo, e dunque annullabile. "L'ordinanza è lesiva della tutela del benessere degli animali randagi presenti sul territorio e in più occasioni la giustizia amministrativa si è espressa annullando simili atti. Vedremo se il sindaco Cicero farà un passo indietro evitando ricorsi al Tar", commenta il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto. "In caso di ricorso e di eventuale accoglimento - aggiunge - il Comune potrebbe dover pagare anche per le spese di giudizio, con conseguente danno erariale".

L'Oipa richiama una sentenza del Consiglio di Stato secondo cui "nessuna norma di legge fa divieto di alimentare i randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio". E una pronuncia sulla stessa linea arrivata dal Tar della Puglia. Da qui la richiesta al Comune di Castelbuono di predisporre "punti di somministrazione" di concerto con i volontari, invece di agire "con metodi spicci e illegittimi, oltre che eticamente molto discutibili. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno che potenziasse i controlli per evitare l’abbandono di rifiuti".

