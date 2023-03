La nuova legge Schillaci che cancellerà il fumo, anche all'aperto

Fumare all'aperto tra non molto potrebbe essere vietato: la legge - che per ora è solo una bozza - era stata annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci e ora il provvedimento si trova alla fase della messa punto da parte dei tecnici del ministero della Salute. Ma che cosa prevede? Secondo le indiscrezioni sarà proibito - come già succede anche in alcuni paesi - accendere una sigaretta (finanche una sigaretta elettronica, mentre si sta seduti ai tavoli all'aperto di bar e ristoranti, così come alle fermate di metro, bus, treni e traghetti.

Confermato anche il divieto di fumo al chiuso esteso anche a prodotti sia da svapo che anche al tabacco surriscaldato. Se le prime oggi non sottoposte ad alcuna limitazione, salvo che nelle scuole e negli ospedali, le iqos o similari non sono affatto regolamentate pur producendo fumo vero e proprio che non si dissolve nell’aria come il vapore delle e-cig.

La multa per chi trasgredisce ai nuovi divieti è di 275 euro, ridotta del 50% se si paga entro 60 giorni. Stessa sanzione del resto prevista per chi infrange il divieto di fumo tradizionale al chiuso. Non saranno i gestori dei locali a dover comminare le sanzioni, ma vigili urbani o forze dell’ordine.

Stretta in arrivo infine anche per la pubblicità che potrebbe colpire anche quella delle sigarette elettroniche per le quali saranno adottati i rigidi paletti già imposti ai prodotti da fumo tradizionali. Maggiori restrizioni anche per le sale fumatori che potrebbero essere presto vietate negli aeroporti così come nei locali al chiuso.