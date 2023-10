Si può divorziare sempre più in fretta: è ufficiale

Divorzio e separazione nello stesso giorno con una pratica congiunta? Adesso si può. È arrivato il via libera al ricorso congiunto per separazione e divorzio con un unico atto. La procedura potrà essere applicata anche alle procedure consensuali. Lo ha deciso nella giornata di ieri, martedì 17 ottobre, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 28727 su una questione sollevata dal tribunale di Treviso. La riforma Cartabia del processo civile ammetteva la possibilità del ricorso congiunto ma secondo le prime interpretazioni dei giudici sembrava limitare la possibilità solo ai casi contenziosi. La sentenza della Cassazione ora amplia l'ambito anche a quelli consensuali, offrendo sia un risparmio di tempo sia una limitazione dei costi per le parti coinvolte.

Nel dettaglio, la sentenza della Cassazione ha affermato il principio per cui "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". In questo modo, le ormai ex coppie che intendono separarsi in tempi brevi potranno presentare una domanda congiunta e cumulativa per separazione e divorzio, in modo da avviare lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi, scongiurando doppi conflitti e stravolgimenti successivi. Non sarà quindi più necessario aspettare almeno sei mesi per presentare la richiesta di divorzio, permettendo finalmente in ogni Tribunale di sottoscrivere in un'unica sede un solo atto da depositare.

La sentenza è stata ben accolta dall'Organismo congressuale forense, che ha espresso "viva soddisfazione per l'intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell'art 473 bis n.49 cpc. All'indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall'art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito - ricorda l'Ocf - al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d'Italia (Treviso, Firenze, Genova, MIlano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova) e con propria nota del giugno 2023 l'Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo. Adesso la Cassazione - conclude la nota dell'Ocf - ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale".

