Cos'è questa storia della doggy bag obbligatoria nei ristoranti

Arriva da Forza Italia una nuova proposta di legge per rendere obbligatoria la doggy bag - letteralmente "borsa per il cane" - ovvero quella pratica di portare via il cibo non consumato al ristorante e cercare così di ridurre gli sprechi alimentari. I cui numeri, secondo Eurostat, sono preoccupanti: circa 140 kg di cibo pro-capite finisce nella spazzatura ogni anno.

"Questa pratica è in uso da tempo negli Usa. Introdurla anche da noi sarebbe non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a contrastare lo spreco alimentare, ma avrebbe anche una finalità sociale e solidale e questo è l'obiettivo della mia proposta di legge", ha affermato Giandiego Gatta, deputato responsabile nazionale dipartimento Pesca e acquacoltura di Forza Italia.

La "doggy-bag" tra favorevoli e contrari: c'è il rischio di un aumento dei prezzi?

La Fipe - associazione dei ristoratori italiani si dichiara favorevole alla proposta, pur mantenendo qualche riserva sull'obbligatorietà ed evidenziando invece un'iniziativa messa in atto nel periodo pre-Covid. "Nel 2019 abbiamo lanciato e utilizzato contenitori accattivanti per far superare ai clienti l'imbarazzo di chiedere di portare via gli avanzi del pasto e dunque per ridurre gli sprechi di cibo al ristorante. Ora stiamo ripartendo con questa iniziativa che chiamammo il rimpiattino", ha affermato il direttore dell'Ufficio Studi di Fipe Confcommercio.

"Apprezziamo l'interesse di mettere al centro del dibattito politico il tema dello spreco alimentare ma sull'obbligo riteniamo che bisogna utilizzare misure che lavorino di più sulla sensibilizzazione, sulla consapevolezza, dei clienti perché potrebbe non essere la misura più giusta per superare le difficoltà che oggi trovano nel chiedere di portarsi via gli avanzi" spiega Luciano Sbraga, Vicedirettore e Responsabile dell'ufficio studi di Fipe.

Secondo un sondaggio Fipe, il 55% delle persone non chiede la doggy bag per imbarazzo. Quanto al nome rimpiattino, spiega "deriva dalla volontà di superare il termine inglese, si lega al gioco del "nascondino" ed è anche un gioco di parole, ovvero da "rimpiattare", familiare nel gergo dei ristoratori".

Parerie positivo da Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, a patto che non si dimentichi il ruolo primario dell'educazione alimentare. "Avere la possibilità di portare a casa gli avanzi è un atto di buon senso e di rispetto verso il cibo . Adottare un meccanismo che consenta la più ampia diffusione della doggy bag negli esercizi pubblici, purché pensato in modo da non gravare sulle spalle dei ristoratori, è positivo - ha dichiarato - tuttavia insufficiente se pensato da solo. Lo spreco a tavola si combatte prima ancora di mettere le gambe sotto a un tavolo in un'osteria, in una pizzeria o in un ristorante. Lo si combatte attraverso l'educazione alimentare".

Ad esprimere qualche perplessità è invece l'Associazione per i diritti di utenti e consumatori (Aduc), che teme per quella "terribile e irrefrenabile voglia di voler normare e legiferare su tutto, anche per motivi nobili, per carità". Visto l’obbligo, osserva, "c’è forse un motivo perché il ristoratore non debba, probabilmente in modo impercettibile, aumentare i prezzi di ogni singolo piatto? No, e sarebbe logico lo facesse", dovendosi munire obbligatoriamente di contenitori per l'asporto.

"Perché non si lascia, magari anche promuovendo con qualche campagna di pubblicità progresso, al singolo ristoratore la possibilità di distinguere la qualità del proprio servizio anche con l’offerta del doggy bag?", suggerisce il presidente di Aduc Vincenzo Donvito Maxia.