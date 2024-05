Cos'è questa storia della Dolomiti tax, la tassa d'ingresso per le montagne

Come a Venezia anche sulle Dolomiti potrebbe arrivare il ticket d’ingresso per i turisti. La proposta avanzata da alcuni albergatori locali è destinata a far discutere, anche se l’obiettivo finale non è il lucro ma la valorizzazione del territorio. Ma andiamo per ordine.

La proposta degli albergatori

Gli albergatori tornano alla carica con il ticket d’ingresso sulle montagne, una tassa "anche soltanto di un euro" per visitare parchi e vette. Questa volta la proposta è stata lanciata dal presidente degli albergatori di Belluno Dolomiti, Walter De Cassan, durante la 74sima assemblea nazionale di Federalberghi. "Potrebbe non essere una cattiva idea. Per entrare negli immensi parchi americani si paga una tassa, e si potrebbe istituirne una in tutta la zona Dolomiti Unesco, magari anche soltanto di un euro, i cui proventi vadano a finanziare la mobilità, la promozione e tutta una serie di iniziative volte a valorizzare questo territorio". Non è la prima volta che viene avanzata una proposta del genere. Ci avevano già provato a Cortina, ma l’idea fu immediatamente bocciata dalla ministra del Turismo, Daniela Santanché, e dal sindaco della famosa cittadina.

Alcuni albergatori bellunesi ritengono non equa la decisione di far prelevare la tassa di soggiorno ai turisti solo nelle loro strutture ricettive, ha chiosato De Cassan al Gazzettino per spiegare le ragioni della proposta. Per Federalberghi quindi sarebbe meglio implementare anche altre formule, come ad esempio la Dolomiti tax. Il tutto per uno scopo nobile: finanziare la mobilità, costruire infrastrutture e promuovere il territorio.