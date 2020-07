Domenico e Concetta: sposati da 57 anni sconfiggono il Covid combattendo fianco a fianco

Domenico e Concetta Scolaro, 73 anni lei e 79 lui, sono stati dimessi a un giorno di distanza dal Barnet Hospital di Londra dopo aver condiviso la stessa stanza nel reparto di terapia intensiva. Hanno combattuto il Covid fianco a fianco, facendosi forza a vicenda. Concetta Scolaro, la prima a contrarre il virus, era stata portata al Barnet Hospital in ambulanza lo scorso 22 giugno. "Aveva la febbre a 39,5°, la faccia era cinerea e aveva iniziato a delirare" racconta la figlia Sabrina. "I paramedici si sono dimostrati subito gentili e comprensivi. Mio padre era scioccato, io l’ho salutata con un bacio".

L’anziana aveva già avuto dei problemi di salute e Sabrina spiega di non aver pensato subito al Covid anche perché la mamma era stata molto attenta. Anzi, "ormai eravamo a inizio giugno e mi sono detta: ‘non può essere il virus'". Portata in ospedale Concetta è stata attaccata al ventilatore e trasferita in terapia intensiva.

Qualche giorno dopo è stato Domenico ad accusare i primi sintomi. "Era diventato apatico e non aveva voglia di mangiare - dice la figlia - ma non aveva la febbre. Ho pensato che la sua potesse essere una reazione allo choc di sapere mia madre in ospedale". Non era così. "I risultati del tampone hanno confermato che era positivo".

In poco tempo i sintomi diventano più pesanti, la tosse inizia a farsi sentire. Per la seconda volta in pochi giorni Sabrina è costretta a chiamare l’Nhs. "I paramedici hanno controllato il livello di ossigeno di papà e mi hanno detto: 'Deve venire con noi'. Tutto qui, all'improvviso entrambi i miei genitori erano in ospedale con il virus. Non ho potuto far altro che chiudere a chiave il portone e tornare a casa mia in lacrime".

Dopo il ricovero Domenico è stato messo nella stessa stanza della moglie, con i letti disposti uno di fianco all’altro. Concetta racconta di essere stata svegliata da un’infermiera. Quando ha sentito parlare del marito ha pensato subito al peggio. "Mi hanno detto che era stato ricoverato la notte precedente per il virus e ora era nel letto accanto al mio. Ho pianto per lui, ma in realtà è stato incredibilmente confortante essere insieme. Poterlo guardare mentre dormiva mi ha dato forza. Il personale dell’ospedale - racconta l’anziana - è stato straordinario, sono angeli. Si sono presi cura di me così bene e non mi hanno mai lasciato da sola. Ricordo in particolare un'infermiera, Rachel, che mi accarezzava i capelli".

Giorno dopo giorno, i due iniziano a migliorare. L’8 luglio scorso Concetta viene dimessa dal Barnet Hospital, il giorno dopo tocca al marito. Sono ancora convalescenti, ma il peggio è alle spalle. "Onestamente pensavo che sarei morta, non credevo di poter rivedere mio marito, i miei figli e i miei nipoti". I due, residenti a Cockfosters, si sono conosciuti in un locale italiano a Londra. Era il 1962. I loro nomi lasciano ben pochi dubbi sul fatto che abbiano le loro radici nel Belpaese. "Non vedo l'ora di tornare a ballare con mio marito e non appena recupereremo torneremo in Italia" dice ancora Concetta. "Ci è stata data una seconda possibilità ed è tutto ciò che conta".