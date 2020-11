Mastrangelo, che dice anche che non c'è nessuna epidemia in corso e che il coronavirus non è letale ed è anche omeopata, è uomo di grandi certezze: "Non ci sarà un vaccino efficace". Tutte sconfessate dalla comunità scientifica

Domenico Mastrangelo, 65 anni, umbro di nascita, laureato a Chieti, vanta tre specializzazioni, in ematologia, in oftalmologia e in oncologia, ed è ora tecnico di laboratorio all’Università di Siena. Ma soprattutto, racconta oggi il Corriere Fiorentino, ha scritto ebook come "Smascheriamo le mascherine", in cui sostiene che non funzionino, ed è alfiere di una battaglia a favore della vitamina C per combattere Covid-19.

Domenico Mastrangelo: il dottore che dice che contro Covid-19 ci vuole la vitamina C

Mastrangelo, che dice anche che non c'è nessuna epidemia in corso e che il coronavirus non è letale ed è anche omeopata, è uomo di grandi certezze: "Non ci sarà un vaccino efficace. Ma sono sicuro che la vitamina C sia la risorsa del futuro contro il Covid-19". Peccato che queste siano sconfessate da pressoché tutta la comunità scientifica internazionale e qualche tempo fa è intervenuto a un dibattito complottista organizzato dalla deputata ex M5s Sara Cunial: "Il contagio implica il concetto di malattia — ha detto in quell’occasione — Non c’è contagio se l’individuo resta sano, non sintomatico".

L’Università e l’Ordine dei Medici di Siena è stato nei giorni scorsi il giornalista e divulgatore scientifico della Rai, Gerardo D’Amico: "È questo che si insegna agli studenti, è questo che si riserva ai malati?". Sul sito dell’Ateneo senese, Mastrangelo risulta infatti professore a contratto, ma "non insegna più da molto tempo, è un tecnico di laboratorio di categoria D, e provvederemo presto a correggere il nostro sito web", dice il rettore Francesco Frati.