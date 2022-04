Addio a Don Mario Galbiati, fondatore di Radio Maria

Si è spento all'età di 92 anni Don Mario Galbiati, il fondatore di Radio Maria. Per tantissimi anni la sua voce ha fatto compagnia a milioni di credenti. Il sacerdote, malato da molto tempo, è morto ieri pomeriggio a Erba, in provincia di Como, nel suo appartamento nella Casa di Maria, dove ha sede anche la storica emittente Radio Mater. Dopo essere stato escluso da Radio Maria, Don Mario Galbiati, decise di fondare un'altra emittente Radio Mater. "Come pastore avevo il desiderio che ci fosse una voce cristiana nella casa per raggiungere ogni anima", aveva dichiarato.