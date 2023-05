Don Paolo Contini stuprato da ragazzino: "Chi mi violentò è stato promosso"

Paolo Contini, il parroco di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, che ha rivelato di essere stato vittima di abusi sessuali quando frequentava il seminario minore dei francescani, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di rendere pubblica la sua denuncia: "Normalmente sono io che ascolto le vostre confessioni – aveva scritto il religioso - ma oggi ho deciso di mettermi io a cuore aperto davanti a tutti voi".

"Voglio confessarvi la verità, la dolorosissima verità che ha turbato il mio cuore in questi due anni - aveva raccontato qualche giorno fa - A metà dicembre del 2021, accidentalmente, sono venuto in possesso delle prove certe di un crimine che ho subìto negli anni del mio seminario e senza alcuna titubanza ho immediatamente denunciato il pedofilo al mio vescovo Roberto. Avevo 14 anni - aggiunge il sacerdote - quando l’incubo ebbe inizio e per anni ho dovuto subire inaudite violenze. In seguito alla mia prima denuncia, il pedofilo è stato 'condannato' a due o tre mesi da trascorrere in Terra Santa. Al suo ritorno la sua diocesi lo ha promosso parroco di una parrocchia balneare, dove ogni anno transitano migliaia di bambini".

Ora Contini ha voluto spiegare le ragioni che lo hanno spinto a rendere nota la sua denuncia. Ha parlato al termine della messa domenicale celebrata ieri nella parrocchia di Ghilarza, e le sue parole trovano ampio spazio oggi, lunedì, sui quotidiani locali: "Mi sembrava giusto condividerlo con la comunità, prima che divenisse una questione di dominio pubblico. Tutto questo è iniziato con la morte di mamma. Io ho iniziato ad avere le prove di quello che era successo esattamente alla morte di mia madre e dopo due anni di lotta veramente accanita sono riuscito ad avere la disposizione del processo, che mi è stata comunicata ieri dalla Congregazione, proprio alla vigilia della festa della mamma”.

"I peccati si confessano nel confessionale e vengono assolti e si riceve anche un'assoluzione nella segretezza del sacramento", ha detto dall'altare don Paolo Contini. "I reati sono un'altra cosa. La pedofilia non è un peccato, è un reato che va denunciato senza se e senza ma. A voce alta, senza timidezza. Io ringrazio il Signore per averlo potuto fare e anche la comunità per avermi appoggiato", ha concluso. I fedeli presenti lo hanno applaudito, commossi. L'Arcidiocesi di Oristano ha diramato una lunga nota per commentare le dichiarazioni di padre Paolo, in cui ribadisce che "quanto è stato fatto sino ad oggi (dal dicembre del 2021) corrisponda ad attenzione nei suoi confronti e all'itinerario e alla prassi che la Chiesa predispone in casi come questi". Si è in attesa di un nuovo pronunciamento proprio della Chiesa, che aprirà un processo giudiziale penale, dopo un precedente pronunciamento impugnato da Contini.

"Sto lottando da due anni, come un leone, per avere un briciolo di giustizia per le inaudite violenze subite per anni - ha detto il parroco - Un’innocenza rubata, una giovanissima vita violata non hanno mai intaccato la mia fede nel Signore e l’amore verso la Chiesa. La mia non è una battaglia contro la Chiesa. Amo la Chiesa, la servo convintamente e voglio continuare a servirla fino all'ultimo giorno della mia vita terrena".