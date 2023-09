La signora che mangia e beve nei ristoranti, esce e non paga mai

Imperturbabile, agisce con calma e tranquillità. Una signora, presumibilmente svizzera, si aggira per le strade di Como: entra nei locali e ordina qualcosa, consuma, poi va via cercando di non dare troppo nell'occhio. Soprattutto, senza saldare mai il conto. L'ultimo episodio è accaduto al ristorante "Voglia di pasta", nella centrale via Manzoni. Ma la donna in questione sembrerebbe essere la stessa che domenica scorsa ha usato lo stesso modus operandi in un altro ristorante di viale Geno. Qualche scusa o una sigaretta per uscire e poi allontanarsi dal locale. Nessun documento con sé.

Sta di fatto che l'altro giorno la donna è entrata nel ristorante "Voglia di pasta" ordinando un calice di vino. Paolo, cuoco e figlio della titolare del locale, ha raccontato a QuiComo che la signora ha ordinato solo quello dicendo, con tutta tranquillità, che stava aspettando un'amica. Nel frattempo si è alzata dal tavolino, andando avanti e indietro per fumare. "Le abbiamo anche chiesto, quando ha ordinato il secondo calice, se gradisse degli stuzzichini", ha raccontato il figlio della titolare del ristorante. Il suo accento era straniero, svizzero o tedesco.

La donna ha ripreso ad alzarsi dal tavolo, dirigendosi verso via Caniga. "A quel punto - prosegue il racconto - avviso mia mamma, che la raggiunge e le chiede gentilmente di saldare il suo conto. La donna dice di non avere soldi e che, se vogliamo, ci può dare il suo indirizzo". La cosa che ha colpito sia Paolo che la madre è la sua assoluta calma e tranquillità. "A questo punto abbiamo chiamato i carabinieri", dice l'uomo.

Ma non è finita qui. Nell'attesa, la signora si è diretta verso piazza del Popolo, dove ha trovato due militari. "Alla fine è ritornata nel locale, con i carabinieri che hanno constatato che la donna era priva di documenti. Le hanno chiesto di seguirla, per le azioni di rito. Noi comunque non abbiamo denunciato. Il conto non pagato era di 11 euro", conclude il figlio della titolare del ristorante.

