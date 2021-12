Donna no vax prende il Covid e partorisce d’urgenza: lei e il neonato rischiano la vita

Donna incinta sceglie di non vaccinarsi, prende il Covid e ora è gravi in ospedale. Ha dovuto partorire d’urgenza con il neonato che si trova in incubatrice e adesso anche lui rischia la vita. E’ quanto successo a Carrara dove una donna in gravidanza è arrivata in ambulanza al pronto soccorso con gravi difficoltà respiratorie. E’ risultata positiva al Covid come anche il bimbo che portava in grembo. Per questo i medici sono costretti a praticarle un cesareo d'urgenza.

La donna ora si trova in terapia intensiva, mentre il neonato è stato messo in incubatrice, dove viene monitorato da un'equipe medica che lo tiene sott'osservazione 24 ore su 24, mentre lotta fra la vita e la morte.

Grave è anche il quadro clinico della donna, colpita dalla ormai nota polmonite bilaterale.Tutto sarebbe iniziato con un raffreddore, poi la tosse, la febbre e la corsa in ospedale. La donna adesso è stata intubata e si trova ancora in terapia intensiva.