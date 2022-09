Cittadina italiana muore in battaglia in Ucraina

Una donna è stata uccisa in Ucraina in una battaglia contro l'esercito russo, a causa di un colpo di mortaio. Come confermato da TrevisoToday, Maryana Triasko era una cittadina italiana e residente da 14 anni a Villorba, in provincia di Treviso. Era sposata con un italiano. All'inizio della guerra è tornata in nel suo paese, l'Ucraina: era infatti originaria di Ivano-Frankivsk, una città del Sud-Ovest. Ora lascia un figlio di 10 anni e una figlia di 14 anni.

Notizia in aggiornamento