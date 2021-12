Una settantina di donne per Andrea Serrani: "Non è un molestatore"

Lunedì prossimo una maxi tavolata di sole donne è stata organizzata nel ristorante di Ancona di Andrea Serrani, per chi non lo conoscesse il tifoso della Fiorentina che ha palpeggiato la giornalista Greta Beccaglia fuori dallo stadio dopo la partita di calcio Empoli-Fiorentina. L'iniziativa sarebbe partita da alcune donne per per dimostrargli affetto e vicinanza. Pur condannando il gesto compiuto da Andrea, queste donne non lo riengono affatto un molestatore. "Lo stanno massacrando e non lo merita ed è per questo che vogliamo dimostrargli solidarietà. Saremo una settantina. Cosa pensiamo del suo atto di sabato scorso? Che ha sbagliato gravemente ma chi lo conosce sa che non è un molestatore né tanto meno un violentatore", ha dichiarato Silvia Bolognini al Corriere Adriatico. Già ieri la compagna di Andrea, Natascia Bigelli, aveva provato a difendere il 45enne definendolo "un simpatico burlone, non un molestatore".

L'avvocato del tifoso fiorentino, invece, ha voluto specificare che sin "da subito Andrea Serrani ha chiesto scusa alla signora Beccaglia per il suo gesto grave e pesante. E’ pronto a incontrarla anche chiedendole scusa pubblicamente di fronte a tutti e in diretta tv. Ma quello che sta subendo è eccessivo ed esagerato: la gogna mediatica è scattata quasi subito e sta dipingendo un uomo normale, un padre di una bimba di 6 anni ed un lavoratore che si sacrifica molto, come un violentatore senza scrupoli".

Intanto, proprio oggi, è stato approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge contro la violenza sulle donne, messo a punto dalle quattro ministre, Bonetti, Cartabia, Gelmini e Lamorgese.