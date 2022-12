Donne ai vertici delle istituzioni pubbliche: ancora troppo poche

La presenza femminile ai vertici delle istituzioni pubbliche italiane è ancora piuttosto limitata. Nel 2020 le donne che siedono sulle poltrone più importanti della pubblica amministrazione sono solo il 15,7%, dato che risulta essere aumentato solo leggermente rispetto agli anni 2015 e 2017 (14,4%). La strada per la parità uomo-donna nel mondo del lavoro sembra essere ancora piuttosto lunga, nonostante quest’anno Giorgia Meloni sia diventata la prima donna premier in Italia.

Nella Pa solo il 15,7% delle donne è ai vertici

Nessuna sorpresa dal censimento Istat sulle istituzioni pubbliche 2020 in merito alla presenza femminile nei ruoli chiave della pubblica amministrazione, con dati più o meno simili a quelli degli anni passati. Nel 2020 la quota femminile si attesta solo al 15,7% mentre appare leggermente più alta (17,9%) negli enti pubblici non economici, tra cui spiccano gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, istituzioni tipicamente a forte vocazione femminile, e gli Ordini e i collegi professionali, con poco più di due donne su 10. Seguono le Altre forme giuridiche (17,7%), con le aziende pubbliche di servizi alle persone in cui le donne occupano posizioni di vertice in 2,6 casi su 10. A pochissima distanza si collocano le amministrazioni centrali dello Stato (17,6%), con i ministeri che vedono le donne occupare quasi 3 posizioni di vertice su 10.

Donne ai vertici della Pa: lo sprint della Basilicata

L’Italia risulta spaccata in due anche su questo tema. Nel Mezzogiorno si rilevano i livelli più bassi di presenze femminili ai vertici delle istituzioni (11,4%) e al Nord-est quelli più alti (19,4%). L’incidenza più bassa la si osserva in Campania (7,2%) e la più elevata in Friuli Venezia Giulia (21,8%, in crescita di quasi 7 punti rispetto al 2015). Da segnalare, invece, il “progresso molto significativo” della Basilicata (+6,2 punti), unica regione del Sud che nel 2020 si colloca sopra la media nazionale.