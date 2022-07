Sembra il film "Don't look up" ma è successo realmente

È diventata virale in rete una clip che giustappone una scena tratta dal film "Don't Look Up" e una reale intervista andata in onda in questi giorni di caldo anomalo in Inghilterra. All'inizio della clip viene ripreso uno dei momenti più significativi del film in cui Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio ospiti di un programma televisivo cercano di spiegare il grave rischio che incombe con l'arrivo di un meteorite sulla Terra. Un film satirico che traccia una similitudine con gli inascoltati effetti del cambiamento climatico, mettendo in mostra la reticenza anche dei media a dar spazio a una trattazione scientifica degli eventi cercando invece toni e notizie più concilianti e intrattenimento.

Ed ecco che nel mondo la realtà supera di gran lunga l'immaginazione: come mostra il video tratto da un canale tv inglese, GB News, il meteorologo che illustra gli effetti dell'ondata di calore che ha colpito il Regno Unito viene irriso dalle conduttrici del telegiornale che chiedevano all'esperto se fosse una giornata adatta per godersi il bel tempo. Mentre l'esperto meteo metteva in evidenza i rischi dell'ondata di calore, le due anchorwaman chiedevano al meteorologo di essere meno fatalista e di pensare al fatto che gli inglesi potessero godere di giornate di caldo così inusuali per gli abitanti delle isole a Nord della Manica.

Bene ricordare che l'ondata di caldo estremo ha portato a registrare il record di temperatura più alta mai registrata nel Regno Unito con oltre 40 gradi nel Lincolnshire.

10 hottest UK days:



1.

19/07/2022 (40.3 C)*



2.

25/07/2019 (38.7 C)



3.

10/08/2003 (38.5 C)



4.

18/07/2022 (38.1 C)



5.

31/07/2020 (37.8 C)



6.

3/08/1990 (37.1 C)



7.

1/07/2015 (36.7 C)



8.

9/08/1911 (36.7 C)



9.

2/08/1990 (36.6 C)



10.

19/07/2006 (36.5 C)



*Prov pic.twitter.com/nmARxJcPWs — Met Office (@metoffice) July 20, 2022