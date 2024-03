Dossieraggi, Nordio vuole una commissione parlamentare d'inchiesta: "Raggiunto un punto di non ritorno"

Non è destinato a chiudersi presto, tutt'altro, il caso dei presunti dossieraggi. Adesso c'è l'ipotesi di una commissione d'inchiesta parlamentare parallela a quella della magistratura. La invoca il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che dice: "Siamo a un punto di non ritorno". E trova sponda nel titolare della Difesa Crosetto e buona parte del Parlamento. Perché parliamo di dossieraggio e cosa sta succedendo.

L'inchiesta sui dossieraggi, cosa succede

L'inchiesta della procura di Perugia nasce dopo un esposto del ministro Crosetto per tre articoli pubblicati nel 2022 dal quotidiano "Domani" in cui venivano evidenziati i compensi ottenuti dall'esponente di Fdi per alcune consulenze fatte, prima di diventare ministro, ad aziende legate all'industria delle armi.

Si scoprono accessi abusivi al sistema informatico delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos). A fare queste ricerche sarebbe stato il luogotenente della guardia di finanza Pasquale Striano senza autorizzazione quando era in servizio alla procura nazionale antimafia. Inizialmente si parla di centinaia di accessi, ma il caso si gonfia: sono migliaia.

Le "Sos", ovvero le "segnalazioni operazioni sospette", sono le comunicazioni che gli istituti di credito devono fare alla Banca d'Italia se rilevano movimenti sospetti sui conti correnti (bonifici dall'estero, versamenti in contanti al di sopra di certe cifre, prelievi) e che potrebbero essere oggetto di tentate attività illecite. Tra gli spiati ci sono alcuni degli attuali esponenti del governo, come Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, insieme a Marta Fascina, parlamentare e compagna di Silvio Berlusconi, gli ex presidenti del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ma anche Fedez, Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. Sul punto il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo sottolinea che "c'è quasi una convergenza di tutti gli accessi verso una determinata area politica che era quella che andava formando l'attuale maggioranza e il governo".

Sul registro degli indagati compaiono una quindicina di persone, tra cui anche il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati e tre giornalisti di "'Domani". A Striano, in concorso con altri, sono contestati anche i reati di falso, abuso d’ufficio e rivelazione di segreto.

Striano, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, avrebbe potuto consultare quei file ma solo su impulso di specifiche indagini. Cosi non è stato secondo quanto appreso finora. Perché lo ha fatto? C'è dietro una regia? Si può parlare di dossieraggio? Serviva per passare informazioni alla stampa? Domande a oggi senza risposta. Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone in audizione in commissione Antimafia parla di "vicenda oggettivamente molto grave. I numeri inquietanti, davvero mostruosi. Siamo a oltre diecimila accessi e il numero è destinato a crescere in modo significativo. Striano interrogava il sistema spesso perfino se stesso, la moglie, probabilmente per vedere se c'erano delle Sos che lo riguardavano. Se questo è dossieraggio o meno non spetta a me dirlo".

Parallelamente, dal caso dossier nascono altre due indagini. I magistrati di Roma contestano l'autoriciclaggio al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Infine i magistrati romani sono al lavoro su una Sos che era stata "divulgata" da altra fonte e non da Striano. Al momento il procedimento è rubricato contro ignoti ma si procede per rivelazione del segreto e accesso abusivo a banca dati.

Nordio: "Su dossieraggi siamo un punto di non ritorno"

"Siamo arrivati a un punto di non ritorno" ed è necessaria "una commissione d'inchiesta parlamentare". Non usa giri di parole il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando dell'indagine di Perugia. Per Nordio si deve "riflettere sulla necessità dell'istituzione di una commissione parlamentare d'Inchiesta con potere inquirente per analizzare una volta per tutte questa deviazione che già si era rilevata gravissima ai tempi dello scandalo Palamara e che adesso, proprio per le parole di Cantone, è diventata ancora più seria".

Nordio ricorda che questo "tipo di violazioni sono già state fatte in passato" ma "credo che adesso abbiamo raggiunto il punto cruciale, forse un punto di non ritorno e che quindi sia necessaria una profonda riflessione che a mio avviso potrebbe e dovrebbe essere non solo normativa, ma anche politica".

Una commissione parlamentare sul caso dossieraggi?

La proposta di una commissione parlamentare sui dossieraggi trova sponda da parte della maggioranza, ma risulta difficile almeno nell'immediato. Due i punti: i tempi, per evitare di sovrapporsi all'inchiesta in corso a Perugia, e poi c'è difficoltà a reclutare i parlamentari.

Chiede per primo di far scemare il clamore mediatico che ruota intorno al procedimento che coinvolge anche il pm della Dna, Antonio Laudati, il capo della procura di Perugia. "Dopo aver parlato nelle sedi istituzionali - sottolinea Cantone - adesso bisogna ritornare nell'ombra e lavorare. Come è accaduto in questi mesi in cui abbiamo fatto tanta attività senza che nessuno abbia saputo niente".

La proposta della commissione parlamentare ha l'ok di Crosetto perché "temi di così grande rilevanza meritano il coinvolgimento del massimo organo di rappresentanza democratica del popolo". Sulla stessa linea Matteo Salvini: "Va bene. Noi faremo esposti in tutte le procure italiane e ci sarà una procura, ci sarà un procuratore che andrà fino in fondo. C'è una rete, c'è un sistema, si parla di gente che paga, di gente che compra, si parla di migliaia di incursioni notturne illegali nella vita privata di cittadini normali e, quindi, vorrei che qualcuno ne pagasse le conseguenze".

Più cauto l'altro vicepremier, l'azzurro Tajani: "Non sono assolutamente contrario, però ci vuole ancora tempo. Intanto andiamo avanti con il lavoro dei magistrati. Ho fiducia nel procuratore Antimafia, nella magistratura di Perugia e nella commissione Antimafia. Si vada avanti e si scoprano i mandanti e i responsabili di quello che è accaduto, e spero che non stia accadendo. È un qualcosa di preoccupante, credo che serva prudenza e determinazione. Non dobbiamo strumentalizzare ma non dobbiamo neanche sottovalutare

Per Matteo Renzi "quando Nordio propone la commissione di inchiesta parlamentare fa una proposta sacrosanta. Noi su questo siamo a disposizione perché non succeda mai più, perché altrimenti la democrazia è a rischio".

Scarso entusiasmo da parte di Maurizio Lupi. Per il presidente di Noi Moderati "la commissione Antimafia sta lavorando bene, ora è opportuno proseguire su questa strada e dare modo e tempo alla commissione e alla magistratura di fare il proprio lavoro. Il quadro che sta emergendo è molto grave e serve un clima di unità per andare a fondo e scoprire i mandanti di questo attacco alla democrazia. Valuteremo dopo questa prima fase l'opportunità di istituire anche una commissione d'inchiesta".

Per la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, "le dichiarazioni dei ministri Nordio e Crosetto sull'istituzione di una commissione d'inchiesta con poteri inquirenti sul caso dossieraggio sono la conferma che il governo non sta facendo nulla davanti a questo enorme scandalo. È necessario - aggiunge - impegnare risorse e competenze qualificate per superare le fragilità dei sistemi informatici della giustizia, audire immediatamente i capi della Dna, della guardia di finanza e dell'agenzia della cybersecurity per avere suggerimenti su azioni concrete, chiedere al parlamento di approvare in fretta il ddl sulla sicurezza cibernetica, mettere a disposizione della procura di Perugia uomini e risorse per affrontare il carico di lavoro. È molto grave che il governo stia solo a guardare e che ancora non abbia mosso un dito".