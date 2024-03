Dossieraggi, la verità di Striano: "Risponderò ai giudici, vedrete cosa succederà"

Il caso sui presunti dossieraggi tiene banco e i prossimi giorni potrebbero riservare importanti sviluppi. Al centro dell'inchiesta c'è Pasquale Striano, tenente della guardia di finanza. Finora si è barricato dietro al silenzio, ma adesso un sibillino messaggio a "Il Giornale" lascia presagire che siamo solo all'inizio della storia: "Risponderò davanti a un giudice, e poi vedrete che succederà". Al quotidiano spiega di avere lavorato "con dignità e professionalità assoluta e con i miei metodi, non quelli dei burocrati".

Intanto il caso si muove su due piani paralleli: quello giudiziario e quello politico.Sul fronte delle indagini si muovono la procura di Perugia e quella di Roma. Sotto l'aspetto politico il punto è se e quando procedere con una commissione parlamentare di inchiesta.

Gli interrogatori degli indagati potrebbero dare elementi utili per ricostruire quando accaduto. A iniziare dal sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati, ex responsabile del gruppo Sos.

Sulla ipotetica commissione parlamentare caldeggiata dal ministro Nordio divide i politici e il governo stesso. C'è l'ok di Salvini, mentre Tajani frena. "Sono curioso di vedere se Fdi voterà questa commissione d'inchiesta sui dossier. Noi siamo favorevoli", afferma il leader Iv Matteo Renzi.

L'inchiesta sui dossieraggi

L'inchiesta per i presunti dossieraggi nasce dopo un esposto del ministro Crosetto per tre articoli pubblicati nel 2022 dal quotidiano "Domani" in cui venivano evidenziati i compensi ottenuti dall'esponente di Fdi per alcune consulenze fatte, prima di diventare ministro, ad aziende legate all'industria delle armi.

Si scoprono accessi abusivi al sistema informatico delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos). A fare queste ricerche sarebbe stato il luogotenente della guardia di finanza Pasquale Striano senza autorizzazione quando era in servizio alla procura nazionale antimafia. Inizialmente si parla di centinaia di accessi, ma il caso si gonfia: sono migliaia.

Le "Sos", ovvero le "segnalazioni operazioni sospette", sono le comunicazioni che gli istituti di credito devono fare alla Banca d'Italia se rilevano movimenti sospetti sui conti correnti (bonifici dall'estero, versamenti in contanti al di sopra di certe cifre, prelievi) e che potrebbero essere oggetto di tentate attività illecite. Tra gli spiati ci sono alcuni degli attuali esponenti del governo, come Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, insieme a Marta Fascina, parlamentare e compagna di Silvio Berlusconi, gli ex presidenti del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Renzi, ma anche Fedez, Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. Sul punto il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo sottolinea che "c'è quasi una convergenza di tutti gli accessi verso una determinata area politica che era quella che andava formando l'attuale maggioranza e il governo".

Sul registro degli indagati compaiono una quindicina di persone, tra cui anche il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati e tre giornalisti di "Domani". A Striano, in concorso con altri, sono contestati anche i reati di falso, abuso d’ufficio e rivelazione di segreto. Striano, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, avrebbe potuto consultare quei file ma solo su impulso di specifiche indagini. Cosi non è stato secondo quanto appreso finora. Perché lo ha fatto? C'è dietro una regia? Si può parlare di dossieraggio? Serviva per passare informazioni alla stampa? Domande a oggi senza risposta.

Parallelamente, dal caso dossier nascono altre due indagini. I magistrati di Roma contestano l'autoriciclaggio al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Infine i magistrati romani sono al lavoro su una Sos che era stata "divulgata" da altra fonte e non da Striano. Al momento il procedimento è rubricato contro ignoti, si procede per rivelazione del segreto e accesso abusivo a banca dati.