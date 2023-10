Abbiamo gettato una giacca usata in un cassonetto giallo: ecco dove è finita

Spiccano da almeno 20 anni e sono riconoscibili da chiunque. I cassonetti gialli della raccolta di abiti usati, disseminati in ogni quartiere. Nelle intenzioni si finanziano in modo trasparente realtà e progetti del terzo settore sul territorio, si creano posti di lavoro e si limita l’impatto ambientale dei rifiuti tessili.

Per capire se la filiera degli abiti di seconda mano si limiti a questo abbiamo inserito un Gps in una giacca, poi abbandonata in uno degli oltre 400 cassonetti milanesi. Tappa dopo tappa, l’abbiamo seguita per oltre 4 mesi, in un viaggio che da Milano porta alla cosiddetta Terra dei Fuochi.

La filiera virtuosa in cui sono coinvolti gli enti del terzo settore milanese si limita quindi alla prima rivendita degli indumenti raccolti. Superati i confini di Milano, in alcuni casi non esistono più controlli, certificazioni e white list antimafia. Il sistema è regolato solo da logiche di mercato: si compra, si rivende, si ricompra. L’abito si sfrutta fin dove è possibile farlo perché il business dei vestiti usati genera utili milionari. E a guadagnarci sono soggetti ben lontani da qualunque intento solidaristico.

Milano è insieme a Roma la città dove la raccolta differenziata del tessile - dal 2022 già obbligatoria in Italia - funziona meglio e si raccolgono più indumenti. Il Pil pro-capite nel capoluogo lombardo è tra i più alti d’Italia, ci sono molti quartieri benestanti e cittadini che dismettono vestiti con il cartellino ancora attaccato. Secondo i dati Ispra solo nel 2020 sono state raccolte 4mila tonnellate di abiti usati nel capoluogo lombardo.

Troviamo una piccola apertura per lasciare la nostra giacca, che ha un microscopico Gps cucito all’interno di una tasca. Le caratteristiche per essere riutilizzata ci sono tutte: è in buone condizioni e ancora alla moda.

Il gesto è molto rapido. Si sposta il maniglione verso sinistra e il capo si accumula sul fondo del bidone. La maggior parte delle persone crede così di rendersi utile: quel giaccone che ormai non si usa più ma tiene caldo o quei pantaloni di una taglia sbagliata saranno indossati da persone che non possono permetterseli. Ma è una verità solo parziale.

Continua a leggere su MilanoToday/Dossier