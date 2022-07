Finalmente la pioggia, ma non per tutti: dove pioverà

Il caldo concede una tregua, arrivano fresco, piogge e temporali ma non per tutti. Meno caldo, con il rischio però di fenomeni estremi e che potrebbero non aiutare per l'emergenza siccità. Nei prossimi giorni dei venti freschi in discesa dal Nord Europa rifocilleranno gran parte dell'Italia, con temperature che diminuiranno anche di 8-10 gradi. Il timore è che non durerà così a lungo.

Più fresco, ma temporali e fenomeni estremi

Il contrasto tra la nuova massa d'aria più fresca in arrivo con quella molto calda e umida di questi giorni potrà causare fenomeni estremi, con temporali e improvvise raffiche di vento anche a più di 80-90 chilometri orari. Questa instabilità arriverà su Nordest, lato Adriatico dalla Romagna alla Puglia, Toscana interna, Umbria, Lazio e infine al Sud peninsulare e Sicilia (costa tirrenica).

Dove farà più fresco

Le temperature caleranno in modo più consistente venerdì soprattutto tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e poi in generale su gran parte del Sud, con massime che venerdì sul lato adriatico potranno non superare i 26-27°C, in generale i 28-29°C al Sud tranne che su bassa Sicilia. Qualche grado in meno anche altrove, ma continuerà a fare caldo sul medio versante tirrenico e al Nord, specie Nordovest, dove le temperature raggiungeranno i 31-32°. Sarà un caldo in genere secco, e quindi più sopportabile, ma con conseguenze ancor più negative sul fronte della siccità che porteranno un ulteriore inaridimento del territorio.

Dove pioverà e quando

I temporali porteranno piogge sull'Italia a macchia di leopardo, in modo estremamente disomogeneo, con picchi locali anche di oltre 40-50mm in poche ore e accumuli invece scarsi o nulli anche in aree vicine. In alcune zone il caldo africano sparirà, con crolli delle temperature anche di 8-10 gradi. Rovesci e temporali saranno più diffusi al Centrosud, e in particolar modo su lato Adriatico e delle regioni meridionali. Le piogge arriveranno entro venerdì, mentre il weekend sarà in prevalenza stabile e con caldo più accettabile salvo poche eccezioni. I venti si rafforzeranno e soprattutto tra venerdì e sabato soffieranno con raffiche superiori anche ai 50-60km/h in particolare su Adriatico, medio-basso Tirreno, Ionio e tra Sardegna e Sicilia. Di conseguenza il mare si farà mosso o molto mosso.

Quanto durerà

La tregua con pioggia, temporali e temperature più fresche potrebbe durare poco, ed è probabile che il caldo africano si riabatta sull'Italia già nel corso della prossima settimana. Questi giorni potrebbero dunque essere una fortunata, ma breve parentesi, di ristoro, con le temperature che tornerebbero a salire poco dopo. In più, l'assenza di piogge potrebbe continuare ancora e quelle in arrivo potrebbero non bastare a ristorare i territori nella morsa della siccità, proprio per la loro natura breve ed estremamente localizzata solo in alcune zone d'Italia.