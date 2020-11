In Italia è vietato ma per sciare basta attraversare il confine

Le Regioni alpine stimano la perdita economica in circa 20 miliardi di euro ma chi non vorrà rinunciare ad una vacanza sugli sci ha una alternativa a portata di mano

La stagione invernale ai piedi del Matterhorn, il nome svizzero del nostro Monte Cervino, è iniziata. Così come in tante altre località turistiche elvetiche dove sciatori amatoriali e turisti affollano già i perenni ghiacciai alpini e i romantici trenini che si perdono tra i boschi e le muraglie di neve. Nonostante nelle vallate della Confederazione la situazione sanitaria sia particolarmente preoccupante, la stagione turistica non avrà - ad oggi - alcuno stop. Ovvio, ai comprensori si accede con le mascherine e contingentazione degli accessi.

A pochi chilometri, gli impianti di Cervinia sono aperti solo agli atleti professionisti. Per il settore della neve si annuncia un 2020 drammatico: gli assessori delle Regioni alpine stimano la perdita economica in circa 20 miliardi di euro "una cifra vicina all'1% del Pil nazionale".

Il presidente veneto Luca Zaia si fa portavoce delle istanze delle Regioni presso il Comitato tecnico scientifico, sollecitando l'esame delle linee guida che potrebbero garantire un inverno in sicurezza.

"La montagna ha solo due problemi: l'assembramento all'impianto e il trasporto dentro le funivie o le cabinovie. I rifugi sono niente di più e niente di meno dei ristoranti, quindi sanno già quali son o le regole da seguire e da far rispettare"

Con la Svizzera che riapre, l'Austria che è intenzionata a farlo, sarà l'Italia a veder andare all'estero i propri turisti?

Lo scenario di vacanze in libertà all'estero spaventano il governo: lo stesso premier Giuseppe Conte ha spiegato che l'esecutivo sta studiando come evitare i grandi spostamenti tra le regioni ma anche vigiliare sui trasferimenti transfrontalieri, evitando che nel caso si vada all'estero si possa rientrare senza nessun controllo sanitario.