Dpcm: tutti i 130 sport vietati da oggi in Italia

Il nuovo Dpcm è entrato in vigore da poche ore, e per gli appassionati e praticanti di molti sport considerati (a torto) "minori" ci sono restrizioni importanti. Dall'aikido al wushu kung fu, passando per il cheerleading, il lacrosse e il sepaktakraw, ma anche hockey e rugby, bandy o fistball con gli amici. Addio, per ora, alle partitelle di floorball e anche per i campioni di korfball se ne riparlerà, chissà quando. Magari nel prossimo Dpcm ci saranno novità: se ne riparla tra un mese. Il decreto conferma per gli amatori il divieto per tutte le forme di calcio e calcetto fra amici.

Dpcm: l'elenco di tutti i 130 sport vietati

Sono 130 le discipline sportive presenti nell'elenco predisposto dal Dipartimento per lo Sport, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che specifica quali siano tutti gli "sport da contatto aventi carattere amatoriale" vietati dall'ultimo Dpcm del premier Conte, al quale è allegato. Sport più e (molti) meno conosciuti, sicuramente tutti appassionanti, che nessuno però da oggi potrà più praticare, almeno fino al 13 novembre.

La lista comprende naturalmente gli sport nazionali più amati - calcio (in tutte le sue varianti: a 11, 5, 7, 8, indoor o all'aperto, compreso il beach soccer), pallavolo, pallacanestro (anche beach e "3 contro 3") - e altri molto praticati - dalla danza sportiva (accademica, coreografica, street dance) alla ginnastica (aerobica, acrobatica, artistica, ritmica), arti marziali (karate, judo, capoeira, ju-jitsu), sport da combattimento (kickboxing, taekwondo, savate, kendo), pugilato e altri sport a squadra (rugby, baseball/softball, football americano, pallanuoto, hockey, cricket).

Lo stop riguarda molte altre attività, di nicchia, per pochi amatori (almeno in Italia), competizioni ai più oscure e misteriose, forse mai sentite, benchè all'estero alcune molto popolari. Il no riguarda anche qualunque tipo di danza sportiva e non, tango compreso, a meno di non praticarlo in forma individuale. Alcuni dei 130 sport nell'elenco sono sconosciuti alla stragrande maggioranza degli italiani: ci sono infatti anche coastal rowing (il canottaggio da mare) e indoor rowing (il canottaggio in palestra), il fliying disc (varie discipline del frisbee), floorball (versione indoor dell'hockey su ghiaccio), grappling (stile di lotta), pallapugno, sepaktakraw (simile alla pallavolo, ma soprattutto con i piedi).

Tutti i 130 sport vietati

===================================================================== | N. | SPORT | DISCIPLINA | NOTE | +======+==================+=====================+===================+ | 1. |Aikido |Aikido | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | 2. |Arti Marziali |Capoeira | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | 3. | |S'istrumpa | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | |Attivita' | | | | 4. |subacquee |Hockey subacqueo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | 5. | |Rugby subacqueo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | 6. |Automobilismo |Rally | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | 7. |Bandy |Bandy | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | |Baseball - | | | | 8. |Softball |Baseball - Softball | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | 9. | |Baseball per ciechi | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |10. |Bob |Bob Pista |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |11. |Calcio |Calcio (a 11) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |Futsal (calcio da | | |12. | |sala - calcio a 5) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |13. | |Calcio (a 7) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |14. | |Calcio (a 8) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |15. | |Beach Soccer | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito solo in | |16. |Canottaggio |Canottaggio |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito solo in | |17. | |Coastal rowing |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito solo in | |18. | |Indoor rowing |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |consentito solo in | |19. | |Para-rowing |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | |Canottaggio Sedile|Canottaggio Sedile |consentito solo in | |20. |Fisso |Fisso |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |consentito solo in | |21. | |Voga in Piedi |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |22. |Cheerleading |Cheerleading | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |Cricket (palla | | |23. |Cricket |tradizionale) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |Soft Cricket (palla | | |24. | |morbida) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | |Danza Sportiva |esclusivamente in | |25. |Danza Sportiva |paralimpica |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE ACCADEMICHE | | | | |Danza Moderna e | | | | |Contemporanea: Modern|Lo svolgimento | | | |Jazz, Lyrical Jazz, |della disciplina e'| | | |Graham, Cunningam, |consentito | | | |Limon e generi |esclusivamente in | |26. | |derivati |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE ACCADEMICHE |Lo svolgimento | | | |Danza Classica: |della disciplina e'| | | |Tecniche di Balletto,|consentito | | | |Variazioni Libere, |esclusivamente in | | | |Pas de Deux, |forma individuale | |27. | |Repertorio Classico | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE COREOGRAFICHE | | | | |Danze Etniche, | | | | |Popolari e di |Lo svolgimento | | | |Carattere: Tap Dance,|della disciplina e'| | | |Twist, Charleston, |consentito | | | |Belly Dance e danze |esclusivamente in | |28. | |tradizionali varie |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE COREOGRAFICHE |Lo svolgimento | | | |Danze Freestyle: |della disciplina e'| | | |Synchro Dance, |consentito | | | |Choreographic Dance, |esclusivamente in | | | |Show Dance, Disco |forma individuale | |29. | |Dance | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE INTERNAZIONALI | | | | |Danze Freestyle: | | | | |Danze Caraibiche | | | | |(Salsa, Mambo, | | | | |Merengue, Bachata, | | | | |Combinata, Rueda), | | | | |Danze Argentine |Lo svolgimento | | | |(Tango, Vals, |della disciplina e'| | | |Milonga), Hustle, |consentito | | | |Show Coppie e |esclusivamente in | |30. | |Formazioni |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE INTERNAZIONALI | | | | |Danze Jazz: Rock'n | | | | |RolI, Rock | | | | |Acrobatico, Boogie | | | | |Woogie, Swing Dance, |Lo svolgimento | | | |Lindy Hop, Mixing |della disciplina e'| | | |Blues, Combinata, |consentito | | | |Show Coppie e |esclusivamente in | |31. | |Formazioni |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE INTERNAZIONALI |Lo svolgimento | | | |Danze Standard e |della disciplina e'| | | |Danze Latine: Valzer |consentito | | | |Inglese, Tango, |esclusivamente in | | | |Valzer Viennese, Slow|forma individuale | | | |Foxtrot, Quick Step, | | | | |Samba, Cha Cha Cha, | | | | |Rumba, Paso Doble, | | | | |Jive, Combinata, Show| | |32. | |Coppie e Formazioni | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE NAZIONALI |Lo svolgimento | | | |Liscio Unificato e |della disciplina e'| | | |Sala: Mazurka, Valzer|consentito | | | |Viennese, Polka, |esclusivamente in | | | |Valzer Lento, Tango, |forma individuale | | | |Foxtrot, Combinata, | | | | |Show Coppie e | | |33. | |Formazioni | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |DANZE REGIONALI Danze| | | | |Folk e liscio |Lo svolgimento | | | |Tradizionale: |della disciplina e'| | | |Mazurka, Valzer, |consentito | | | |Polka e altri balli |esclusivamente in | |34. | |tradizionali |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |STREET DANCE |Lo svolgimento | | | |Urban Dance: Hip Hop,|della disciplina e'| | | |Break Dance, Electric|consentito | | | |Boogie, Funk, Hype, |esclusivamente in | | | |Contaminazioni e |forma individuale | |35. | |stili derivati | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |36. |Fistball |Fistball | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |37. |Fliying Disc |Fliying Disc | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |38. |Floorball |Floorball | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |39. |Football Americano|Beach | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |40. | |Beach Flag | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |41. | |Flag | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |42. | |Tackle | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | |Attivita' sportiva |della disciplina e'| | | |ginnastica |consentito | | | |finalizzata alla |esclusivamente in | |43. |Ginnastica |salute ed al fitness |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |44. | |Ginnastica Acrobatica|forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |45. | |Ginnastica Aerobica |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |46. | |Ginnastica Artistica |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |47. | |Ginnastica per Tutti |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |48. | |Ginnastica Ritmica |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | |Giochi e sport |Calcio Storico | | |49. |tradizionali |Fiorentino | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |50. |Hockey |Hockey | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |51. | |Hockey Indoor | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |52. | |Hockey paralimpico | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |53. |Judo |Judo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |54. |Ju-Jitsu |Ju-Jitsu | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |55. |Karate |Karate | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |56. |Kendo |Kendo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |57. |Kickboxing |Aerokickboxing | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |58. | |Full Contact | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |59. | |K-1 Rules | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |60. | |Kick Light | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |61. | |Light Contact | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |62. | |Low Kick | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |63. | |Musical Forms | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |64. | |Point Fighting | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |65. |Korfball |Korfball | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |66. |Lacrosse |Lacrosse | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |67. |Lotta |Lotta greco-romana | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |68. | |Lotta libera | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |69. | |Grappling | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |70. | |Pancrazio Athlima | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |71. |Muay Thai |Muay Thai | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |72. |Netball |Netball | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |73. |Palla Tamburelllo |Indoor | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |74. | |Muro | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |75. | |Outdoor | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |76. | |Tambeach | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |77. |Pallacanestro |Beach Basket | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |78. | |Pallacanestro | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |Pallacanestro 3 | | |79. | |contro 3 | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |80. |Pallamano |Beach Handball | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |81. | |Pallamano | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |82. |Pallapugno |Fronton - One Wall | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |83. | |Gioco Internazionale | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |84. | |Llargues | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |85. | |Palla Eh! | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |86. | |Palla Elastica | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |87. | |Pallapugno | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |88. | |Pallapugno leggera | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |89. | |Pallone col Bracciale| | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |90. | |Pantalera | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |91. |Pallavolo |Pallavolo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |92. |Pugilato |Pugilato AOB/APB | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |93. | |Pugilato PRO | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |Pugilato | | | | |Amatoriale-Gym Boxe | | | | |(Prepugilistica, Boxe| | | | |Competition, Boxe in | | | | |Action, Light Boxe, | | |94. | |Soft Boxe) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |95. | |Pugilato Giovanile | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |96. |Rafting |Rafting |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |97. |Rugby |Rugby a 15 | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |98. | |Rugby a 7 | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |99. | |Touch Rugby | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |100. | |Tag Rugby | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |101. | |Beach Rugby | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |102. | |Snow rugby | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |103. |Sambo |Sambo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |104. |Savate |Savate assalto | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |105. | |Savate combat | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |106. |Sepaktakraw |Sepaktakraw | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |107. |Shoot Boxe |Shoot Boxe | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | |Slittino pista |esclusivamente in | |108. |Slittino |artificiale |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | |Slittino pista |esclusivamente in | |109. | |naturale |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |110. |Sport a Rotelle |Hockey inline | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |111. | |Hockey pista | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | | |esclusivamente in | |112. | |Pattinaggio artistico|forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |113. | |Roller Derby | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |114. |Sport acquatici |Pallanuoto | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |115. | |Nuoto Sincronizzato | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |116. |Sport su ghiaccio |Hockey su ghiaccio | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |117. | |Para Ice Hockey | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | |Pattinaggio di Figura|esclusivamente in | |118. | |Artistico |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | |Pattinaggio di Figura|esclusivamente in | |119. | |Danza |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | | |Lo svolgimento | | | | |della disciplina e'| | | | |consentito | | | |Pattinaggio di Figura|esclusivamente in | |120. | |Sincronizzato |forma individuale | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |121. |Squash |Squash | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |122. |Sumo |Sumo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |123. |Taekwondo |Taekwondo | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |124. |Tiro alla Fune |Tiro alla Fune | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |Monta da Lavoro | | | | |(Tradizionale , | | | | |Gimkana, | | | | |Sincronizzata, | | | | |Maremmana, Doma | | |125. | |Vaquera) | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | |Wushu Kung Fu | | | |126. |Moderno |Kali Filippino | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |127. | |Kung Fu Vietnamita | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |128. | |Pencak Silat | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ |129. | |Taolu; Sanshou | | +------+------------------+---------------------+-------------------+ | | |Taijiquan; Tuei | | | | |Shou; Baguazhang; | | | | |Wing Chun; Shaolin; | | | |Wushu Kung Fu |Jeet Kune Do; Qi | | |130. |Tradizionale |Gong; Shuai Jiao | | +------+------------------+---------------------+-------------------+